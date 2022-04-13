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13 апреля 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,3582 руб.

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13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3582 руб.

Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок. Объем торгов составил 41946,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,4 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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