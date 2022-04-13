Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,3582 руб.

Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок. Объем торгов составил 41946,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,4 руб. за евро.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3582 руб.

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В четверг, 14 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 1,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45551,703 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 575,572 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8725 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,305 руб., максимальный - 80,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,305 руб., максимальный - 80,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3582 руб. Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5781 руб. Минимальный курс юаня составил 12,45 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 11379 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,45 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 11379 сделок.... читать дальше

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За период со 2 по 8 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе рост цен на эту продукцию составлял 1,4%. В том числе помидоры стали дешевел на 5,3%,... В том числе помидоры стали дешевел на 5,3%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с0 2 по 8 апреля снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее в течение двух недель цены не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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За период со 2 по 8 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,66% против 0,99% неделей ранее (с 26 марта по 1 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года инфляция составила 10,83%. В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%,... В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления Запада, в то время как подрожала нефть, а внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в свете свежей статистики по инфляции в США и старта сезона квартальных отчетов.... читать дальше

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Цены на золото демонстрируют умеренный подъем в среду, однако этого хватает, чтобы продлить серию повышений до пяти сессий подряд. Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,27% в ходе торгов на бирже Comex, до $1981,40 за тройскую унцию. За последние пять сессий... Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,27% в ходе торгов на бирже Comex, до $1981,40 за тройскую унцию. За последние пять сессий... читать дальше

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Американская Intel Corp., один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров, планирует сократить углеродный след своих глобальных операций до нуля к 2040 году, говорится в распространенном сообщении. Кроме того, компания намерена повышать... читать дальше

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Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России. "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... читать дальше

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Цены на нефть продолжили подъем после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавшего на существенный прирост запасов нефти в стране по итогам минувшей недели. Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги FG BCS Ltd., холдинговой компании Финансовой группы "БКС", ее операционных подразделений - BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., BrokerCreditService Structured Products Plc и BCS Prime Brokerage... читать дальше

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Банк Канады повысил сегодня базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%. Решение регулятора совпало с ожиданиями... Решение регулятора совпало с ожиданиями... читать дальше

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