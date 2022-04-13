Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5575 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,46 руб., максимальный - 12,68 руб. Было заключено 776 сделок. Объем торгов составил 1170,28 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,585 руб. за юань.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5575 руб.

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Американская Intel Corp., один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров, планирует сократить углеродный след своих глобальных операций до нуля к 2040 году, говорится в распространенном сообщении. Кроме того, компания намерена повышать... читать дальше

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Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России. "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... читать дальше

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Цены на нефть продолжили подъем после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавшего на существенный прирост запасов нефти в стране по итогам минувшей недели. Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги FG BCS Ltd., холдинговой компании Финансовой группы "БКС", ее операционных подразделений - BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., BrokerCreditService Structured Products Plc и BCS Prime Brokerage... читать дальше

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Банк Канады повысил сегодня базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%. Решение регулятора совпало с ожиданиями... Решение регулятора совпало с ожиданиями... читать дальше

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Американский рынок акций перешел к росту в среду на фоне неоднородной корпоративной отчетности и новых сигналов ускорения инфляции в США. Давление на американский фондовый рынок оказывает усиление инфляции в США, повышающее вероятность более быстрого, чем ожидалось... Давление на американский фондовый рынок оказывает усиление инфляции в США, повышающее вероятность более быстрого, чем ожидалось... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9382 тыс. баррелей - до 421,753 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3648 тыс. баррелей и составили 233,139 млн... Товарные запасы бензина сократились на 3648 тыс. баррелей и составили 233,139 млн... читать дальше

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Минсельхоз ставит задачу регионам РФ до 1 мая довести до аграриев 50% средств господдержки. До 1 июня должно быть доведено 80% средств, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на брифинге. "Поставлена всем субъектам задача - до 1 мая довести 50% субсидий, а до 1... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5033,78 (+37,66) руб./грамм; на серебро - 64,19 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2482,43 (-36,69) руб./грамм; на палладий - 6032,78 (-354,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 79,8471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 86,7219 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Внешний долг РФ в первом квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд, или на 5,5%, до $453,5 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. В результате объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года, когда он составлял $445,5... читать дальше

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На 16:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,8471 руб. По... читать дальше

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Власти Швейцарии объявили сегодня о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии. "13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", -... читать дальше

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Ведомства отложили корректировку топливного демпфера "на пару месяцев", потому что пока рынок нефтепродуктов профицитен, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Комментируя тему, он сказал: "Пока вопрос отложен. Пока на внутреннем рынке все нормально с... Комментируя тему, он сказал: "Пока вопрос отложен. Пока на внутреннем рынке все нормально с... читать дальше

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