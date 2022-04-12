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12 апреля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,6496 руб.
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12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6496 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,5625 руб., максимальный - 80,29 руб. Было заключено 25722 сделки. Объем торгов составил 74615,4 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,68 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.12 апреля 2022 года 19:15
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.12 апреля 2022 года 19:15
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.12 апреля 2022 года 18:38
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Росбанка и его облигаций на уровне "ААА(RU)", установив статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся", говорится в сообщении агентства. "Статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся" отражает... читать дальше
.12 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6206 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,5075 руб., максимальный - 80,2475 руб. Было... читать дальше
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Фьючерсы на природный газ в Соединенных Штатах в понедельник обновили максимум с ноября 2008 года на фоне холодной погоды на севере страны, сообщает Bloomberg. Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов накануне подскочила на 5,8% и составила $6,62 за 1 млн... читать дальше
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