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12 апреля 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5409 руб.

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12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5409 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,4001 руб., максимальный - 12,682 руб. Было заключено 14932 сделки. Объем торгов составил 12411,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,5301 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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