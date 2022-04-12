Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4006 руб.

Минимальный курс евро составил 85,505 руб., максимальный - 87,995 руб. Было заключено 7595 сделок. Объем торгов составил 36163,23 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,25 руб. за евро.

12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4006 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44976,131 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1299,684 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6496 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,5625 руб., максимальный - 80,29 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,5625 руб., максимальный - 80,29 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5409 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4001 руб., максимальный - 12,682 руб. Было заключено 14932... Минимальный курс юаня составил 12,4001 руб., максимальный - 12,682 руб. Было заключено 14932... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4006 руб. Минимальный курс евро составил 85,505 руб., максимальный - 87,995 руб. Было заключено 7595 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,505 руб., максимальный - 87,995 руб. Было заключено 7595 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,3-0,5%, завершил вторник в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,63% и составил 2540,99 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,63% и составил 2540,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,21% - до 1004,70 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,21% - до 1004,70 пункта. Рынок акций РФ... Рынок акций РФ... читать дальше

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Рынок одежды в РФ является высококонкурентным, поэтому ниша, освободившаяся после ухода западных брендов, будет заполнена, полагает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Причем сложившиеся условия, включая разрыв части логистических цепочек, будут стимулировать... Причем сложившиеся условия, включая разрыв части логистических цепочек, будут стимулировать... читать дальше

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Объявленный 8 апреля пакет санкций ЕС, которым вводится запрет на поставку в РФ технологий для сетей связи, может затронуть всех российских телеком-операторов, а не только государственных, с чем и может быть связан уход Ericsson и Nokia из России, сообщили опрошенные... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия развивают кооперацию в сфере технологичного производства для нужд космической сферы. "Мы с Владимиром Владимировичем месяцев 4-5 тому назад обсуждали проблему технологичных производств. Допустим,... "Мы с Владимиром Владимировичем месяцев 4-5 тому назад обсуждали проблему технологичных производств. Допустим,... читать дальше

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Цены на золото поднимаются во вторник после публикации данных о мартовской инфляции в США, демонстрируя рост четвертую сессию кряду. Июньские фьючерсы на золото подорожали на 1,41% в ходе торгов на бирже Comex, до $1975,70 за тройскую унцию. За последние пять сессий... Июньские фьючерсы на золото подорожали на 1,41% в ходе торгов на бирже Comex, до $1975,70 за тройскую унцию. За последние пять сессий... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Росбанка и его облигаций на уровне "ААА(RU)", установив статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся", говорится в сообщении агентства. "Статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся" отражает... "Статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся" отражает... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6206 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,5075 руб., максимальный - 80,2475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,5075 руб., максимальный - 80,2475 руб. Было... читать дальше

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Фьючерсы на природный газ в Соединенных Штатах в понедельник обновили максимум с ноября 2008 года на фоне холодной погоды на севере страны, сообщает Bloomberg. Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов накануне подскочила на 5,8% и составила $6,62 за 1 млн... Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов накануне подскочила на 5,8% и составила $6,62 за 1 млн... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2022 года снизился на 17,5% по отношению к февралю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4996,12 (+55,18) руб./грамм; на серебро - 64,13 (+1,46) руб./грамм; на платину - 2519,12 (+45,34) руб./грамм; на палладий - 6387,4 (+172,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные котировки активно растут во вторник вечером, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск подорожали на $5,62 (5,71%) - до $104,1 за баррель. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск подорожали на $5,62 (5,71%) - до $104,1 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Рыбаки РФ в ходе завершившегося сезона "А" (с 1 января по 9 апреля) охотоморской минтаевой путины добыли 879,7 тыс. тонн минтая, что на 2,5% больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). В частности, в Охотском море выловлено 788,7 тыс. тонн, что... В частности, в Охотском море выловлено 788,7 тыс. тонн, что... читать дальше

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