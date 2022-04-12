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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2554,5 млрд руб.
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12 апреля 2022 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2554,5 млрд руб.
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12 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2554,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 4169,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,41/87,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/87,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 238 коп., Cредний курс продажи...
.12 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,47/94,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 340 коп., Cредний курс продажи вырос...
.12 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 12 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,3/89,2 руб.
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.12 апреля 2022 года 12:57
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток. "Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил... читать дальше
.12 апреля 2022 года 12:41
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