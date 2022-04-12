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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/87,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 238 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,47/94,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 340 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,3/89,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 23,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются во вторник, рынок ждет данных об инфляции в США за март, которые, как ожидается, покажут скачок потребительских цен в стране до нового многолетнего максимума. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток. "Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил... "Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил... читать дальше

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в апреле 2022 года снизился до минус 41 пункта с минус 39,3 пункта в марте, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Аналитики ожидали более сильного... читать дальше

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Продажа меховых изделий в РФ в денежном выражении 2021 году увеличилась на 42% по сравнению с 2020 годом - до 95,4 млрд рублей, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов в ходе международного форума меховой индустрии во вторник в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 тыс. 910 случаев, госпитализированы за сутки 4 тыс. 233 человека, от COVID-19 скончался 281 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. "По состоянию на 12 апреля в... "По состоянию на 12 апреля в... читать дальше

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ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, прекратило предоставление ряда информационных продуктов с 8 апреля на неопределенный срок. Соответствующее письменное уведомление ЦДУ направлено в "Интерфакс". От дополнительных комментариев в пресс-службе РЭА... Соответствующее письменное уведомление ЦДУ направлено в "Интерфакс". От дополнительных комментариев в пресс-службе РЭА... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6048 руб. Минимальный курс юаня составил 12,44 руб., максимальный - 12,8996 руб. Было заключено 1776... Минимальный курс юаня составил 12,44 руб., максимальный - 12,8996 руб. Было заключено 1776... читать дальше

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ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей, говорится в сообщении компании. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом... В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом... читать дальше

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Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс "Луна-25", заявил президент РФ Владимир Путин. "Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса... "Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса... читать дальше

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Госдума РФ планирует к лету подготовить для рассмотрения в первом чтении проект закона об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам общего пользования в госсистеме "Платон". Соответствующий законопроект (N87463-8), внесенный... Соответствующий законопроект (N87463-8), внесенный... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в феврале 2022 года составило 10,273 млрд евро после дефицита в 7,955 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года дефицит торгового баланса Франции... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) и двух выпусков облигаций компании на уровне "А(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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