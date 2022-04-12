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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1596 руб., евро - 85,9752 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%
В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее
 
Экспортеры столкнулись с трудностями при продаже валютной выручки
Экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам истчоников издания, экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за...
 
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Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 6 апреля объявил тендер стоимостью 874,7 млн руб. на "оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок". В частности, речь идет об усилении защищенности портала...
 
Продлен срок действия свидетельств о российском происхождении продукции
В России продлили срок действия свидетельств об отечественном происхождении промышленной продукции. Правительство опубликовало постановление N 553 от 1 апреля, которое сразу вступило в силу. Эксперты отмечают, что меры, озвученные в постановлении,...
 
12 апреля 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1596 руб., евро - 85,9752 руб.

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11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 79,1596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 85,9752 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,26 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
12 апреля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,41/87,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/87,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 238 коп., Cредний курс продажи...
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12 апреля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 82,47/94,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,47/94,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 340 коп., Cредний курс продажи вырос...
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12 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 12 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,3/89,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,3/89,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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12 апреля 2022 года 12:59
Сибнефтехимтрейд установил ставку 4-го купона облигаций БО-02 на уровне 23,5%
О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 23,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск в январе 2022 года.

Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:57
Европейские фондовые индексы падают в ходе торгов
Европейские фондовые индексы снижаются во вторник, рынок ждет данных об инфляции в США за март, которые, как ожидается, покажут скачок потребительских цен в стране до нового многолетнего максимума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:50
Путин поручил в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток.

"Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:41
Zew: доверие инвесторов к экономике ФРГ в апреле снизилось, но оказалось лучше прогнозов
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в апреле 2022 года снизился до минус 41 пункта с минус 39,3 пункта в марте, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Аналитики ожидали более сильного...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:24
Продажа меховых изделий в РФ в 2021 г. выросла на 42% к 2020 году, но к "доковидному" 2019 г. - снижение на 22%
Продажа меховых изделий в РФ в денежном выражении 2021 году увеличилась на 42% по сравнению с 2020 годом - до 95,4 млрд рублей, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов в ходе международного форума меховой индустрии во вторник в...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:15
В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 11 тыс. человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 тыс. 910 случаев, госпитализированы за сутки 4 тыс. 233 человека, от COVID-19 скончался 281 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 12 апреля в...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:08
ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти
ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, прекратило предоставление ряда информационных продуктов с 8 апреля на неопределенный срок.

Соответствующее письменное уведомление ЦДУ направлено в "Интерфакс". От дополнительных комментариев в пресс-службе РЭА...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6048 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6048 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,44 руб., максимальный - 12,8996 руб. Было заключено 1776...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 11:58
"Калита" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям 001Р-03 на 1,6 млн рублей
ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей, говорится в сообщении компании.

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 11:56
Россия возобновит лунную программу
Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс "Луна-25", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 11:50
Госдума может отменить систему "Платон"
Госдума РФ планирует к лету подготовить для рассмотрения в первом чтении проект закона об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам общего пользования в госсистеме "Платон".

Соответствующий законопроект (N87463-8), внесенный...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 11:43
Дефицит внешнеторгового баланса Франции в феврале вырос до 10,3 млрд евро
Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в феврале 2022 года составило 10,273 млрд евро после дефицита в 7,955 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года дефицит торгового баланса Франции...    читать дальше
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12 апреля 2022 года 11:36
АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и облигаций компании на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) и двух выпусков облигаций компании на уровне "А(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг...    читать дальше
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