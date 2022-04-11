Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6242 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,3825 руб., максимальный - 13,2399 руб. Было заключено 28472 сделки. Объем торгов составил 25183,78 млн руб., что на 110% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,545 руб. за юань.

11 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6242 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46277,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 58,796 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,6422 руб. Минимальный курс евро составил 84,3 руб., максимальный - 88,75 руб. Было заключено 11332 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,3 руб., максимальный - 88,75 руб. Было заключено 11332 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6242 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3825 руб., максимальный - 13,2399 руб. Было заключено 28472... Минимальный курс юаня составил 12,3825 руб., максимальный - 13,2399 руб. Было заключено 28472... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1921 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,82 руб., максимальный - 82,095 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,82 руб., максимальный - 82,095 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне антироссийского санкционного давления Запада и дешевеющей нефти. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок, индексы Китая и Гонконга достигли минимумов за несколько недель на фоне данных об... В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок, индексы Китая и Гонконга достигли минимумов за несколько недель на фоне данных об... читать дальше

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Правительство РФ упрощает процедуры реализации и мониторинга национальных проектов и госпрограмм, расширяет соответствующие полномочия вице-премьеров, а всю отчетность по нацпроектам переводит в автоматический формат. Постановление о соответствующих процедурах подписал премьер... читать дальше

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Ведущие сырьевые трейдеры мира вытесняют с рынка менее крупных конкурентов благодаря доступу к кредитным линиям на фоне скачка цен на сырье, пишет Financial Times. Кредитные линии потребовались трейдерам для обеспечения хеджирующих сделок на рынке. Менее крупные компании, не... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, Brent торгуется ниже $100 за баррель. Снижению цен способствуют растущие опасения ослабления спроса на энергоресурсы в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Заболеваемость COVID-19 в Шанхае... Заболеваемость COVID-19 в Шанхае... читать дальше

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Совет ЕС обсуждал и продолжит дебаты о санкциях ЕС против РФ, в том числе речь идет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято, заявил глава дипломатии Жозеп Боррель. "Нужно будет оценить последствия этих санкций для российской экономики, и мы продолжим... "Нужно будет оценить последствия этих санкций для российской экономики, и мы продолжим... читать дальше

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Доля безналичных платежей за товары и услуги в розничном обороте по итогам 2021 года достигла 74,3% по сравнению с 70,3% в 2020 году, следует из годового отчета Банка России. Количество безналичных операций по итогам 2021 увеличилось на 25,4% - до 70,3 млрд операций, их... Количество безналичных операций по итогам 2021 увеличилось на 25,4% - до 70,3 млрд операций, их... читать дальше

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Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса). Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте ЦБ РФ. Согласно календарю публикаций, в понедельник должны были быть... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0493 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было... читать дальше

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Доля Германии в географической структуре распределения активов ЦБ РФ в иностранных валютах и золоте в 2021 году выросла почти на 5 процентных пунктов, приблизившись к доле Китая, свидетельствует годовой отчет Банка России. На конец 2021 года объем активов ЦБ в... На конец 2021 года объем активов ЦБ в... читать дальше

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Правительство РФ и ЦБ до 25 апреля рассмотрят вопросы о поддержке российских транспортных компаний по части новых валютных норм и послаблений по страховым, кредитным и лизинговым платежам, следует из утвержденного президентом Владимиром Путиным перечня поручений по итогам... читать дальше

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ЦБ РФ приостановил работу по внедрению регулирования рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы из-за санкций западных государств, говорится в годовом отчете регулятора. Дальнейшая актуализация планов по регулированию будет осуществляться исходя из... читать дальше

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Банк России в 2021 году сократил убыток в 2,3 раза - до 26,3 млрд рублей с 61,5 млрд рублей убытка в 2020 году, следует из годового отчета регулятора. "Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2021 году формировались в условиях... "Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2021 году формировались в условиях... читать дальше

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