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11 апреля 2022 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 апреля
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11 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4940,94 (+290,65) руб./грамм; на серебро - 62,67 (+4) руб./грамм; на платину - 2473,78 (+170,77) руб./грамм; на палладий - 6214,98 (+781,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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11 апреля 2022 года 19:45
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.11 апреля 2022 года 19:15
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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне антироссийского санкционного давления Запада и дешевеющей нефти. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок, индексы Китая и Гонконга достигли минимумов за несколько недель на фоне данных об... читать дальше
.11 апреля 2022 года 18:55
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.11 апреля 2022 года 17:43
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