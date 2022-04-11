Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 4169,3 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 4169,3 млрд руб.

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Московские промышленные предприятия сохраняют темпы экспорта своей продукции за рубеж, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. "Мы видим, что в этом году темпы (экспорта) не снижаются. У нас январь месяц, по... "Мы видим, что в этом году темпы (экспорта) не снижаются. У нас январь месяц, по... читать дальше

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Акционеры ООО "Пионер-лизинг" на внеочередном собрании согласовали решение о размещении выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения почти 10 лет (3600 дней) будет размещен по закрытой подписке среди... Выпуск сроком обращения почти 10 лет (3600 дней) будет размещен по закрытой подписке среди... читать дальше

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По итогам 2021 года выручка ООО "Каршеринг Руссия" - основного юрлица каршеринга "Делимобиль" - составила 10,6 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 2020 года, говорится в бухотчете компании. Чистый убыток ООО при этом составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд... Чистый убыток ООО при этом составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд... читать дальше

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Евросоюз ввел санкции на поставку оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), говорится в документе ЕС. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в... Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 4169,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Число обращений на регистрацию прав собственности в Москве выросло на 33% за месяц, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "Если смотреть только на регистрацию прав собственности, то число обращений за этой услугой выросло на 33%: принято 178,5 тыс.... "Если смотреть только на регистрацию прав собственности, то число обращений за этой услугой выросло на 33%: принято 178,5 тыс.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение об открытии в Крыму отделений "Промсвязьбанка", сообщает сайт Кремля. "Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г.Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных... "Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г.Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных... читать дальше

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Эксперимент по устранению последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) проведут в Москве, в его рамках водителям разрешат покидать место небольших аварий, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. "Участники аварии... "Участники аварии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 677,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 575,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,1 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2605,82 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 48,17 пункта (4,46%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 48,17 пункта (4,46%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России 11 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... читать дальше

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Сегодня в начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро резко подскочили, рубль упал к безвалютной корзине на фоне смягчения Банком России временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров. Первые сделки по... Первые сделки по... читать дальше

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Правительство Украины вечером в воскресенье опубликовало постановление от 9 апреля "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации". Постановление вступает в силу со дня опубликования. По данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между... По данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовые индексы России начали противоречиво на фоне антироссийского санкционного давления Запада и ухудшения внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,19% и составил 2897,73 пункта, однако уже через 2 минуты индикатор стал... Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,19% и составил 2897,73 пункта, однако уже через 2 минуты индикатор стал... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/85,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...

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ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,1%, прогнозирует Всемирный банк. В 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции на Украине и ее... В 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции на Украине и ее... читать дальше

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