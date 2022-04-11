.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 677,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4190,32 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%
В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее
 
ВБ: в этом году падение ВВП России превысит 11%
Российский ВВП в 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк. В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе ВБ, посвященном...
 
Через год экономика РФ сможет вернуться к показателям 2021 года - первый замглавы Минэкономразвития
Российская экономика сможет вернуться уровню конца 2021 г. уже через год, заявил в интервью "Известиям" первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Говоря о последствиях от антироссийских санкций для экономики страны, он заметил, что пока...
 
Мартовские продажи для строительства и ремонта выросли в 3 раза
В марте т.г., если сравнивать с 2021 г., продажи товаров для строительства и ремонта в сети "Петрович" (второй по обороту российский DIY-ритейлер) в Москве выросли втрое, в Петербурге - вдвое. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор...
 
11 апреля 2022 года 10:28

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 677,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4190,32 млрд руб.

 0
11 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 677,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 575,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1191,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1097,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 апреля составили 4190,32 млрд руб. против 3679,34363 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 апреля 2022 года 11:13
Москва в январе экспортировала за рубеж продукции почти на $2 млрд
Московские промышленные предприятия сохраняют темпы экспорта своей продукции за рубеж, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Мы видим, что в этом году темпы (экспорта) не снижаются. У нас январь месяц, по...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 11:08
"Пионер-лизинг" готовит выпуск облигаций на 400 млн рублей
Акционеры ООО "Пионер-лизинг" на внеочередном собрании согласовали решение о размещении выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск сроком обращения почти 10 лет (3600 дней) будет размещен по закрытой подписке среди...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 11:05
Годовая выручка "Делимобиля" выросла в 2 раза
По итогам 2021 года выручка ООО "Каршеринг Руссия" - основного юрлица каршеринга "Делимобиль" - составила 10,6 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 2020 года, говорится в бухотчете компании.

Чистый убыток ООО при этом составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:57
ЕС запретил поставку в РФ ряда оборудования для СПГ и нефтепереработки
Евросоюз ввел санкции на поставку оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), говорится в документе ЕС.

Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:56
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 4169,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 4169,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 апреля 2022 года 10:50
За месяц число обращений на регистрацию собственности в Москве выросло на 33%
Число обращений на регистрацию прав собственности в Москве выросло на 33% за месяц, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Если смотреть только на регистрацию прав собственности, то число обращений за этой услугой выросло на 33%: принято 178,5 тыс....    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:43
"Промсвязьбанк" откроет свои отделения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин дал поручение об открытии в Крыму отделений "Промсвязьбанка", сообщает сайт Кремля.

"Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г.Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:35
Московским водителям могут разрешить на скоростных магистралях покидать место аварии, если в ней нет пострадавших
Эксперимент по устранению последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) проведут в Москве, в его рамках водителям разрешат покидать место небольших аварий, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Участники аварии...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 677,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4190,32 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 677,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 575,2 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 11 апреля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,1 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2605,82 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 48,17 пункта (4,46%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:24
ЦБ РФ выпускает памятную монету из драгметалла
Банк России 11 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:17
Рубль в начале торгов на "Мосбирже" активно дешевеет к доллару и евро
Сегодня в начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро резко подскочили, рубль упал к безвалютной корзине на фоне смягчения Банком России временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров.

Первые сделки по...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:11
Украина введет полное эмбарго на импорт товаров из РФ
Правительство Украины вечером в воскресенье опубликовало постановление от 9 апреля "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации". Постановление вступает в силу со дня опубликования.

По данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:04
Российский фондовый рынок начал новую неделю без единой динамики
Сегодняшние торги фондовые индексы России начали противоречиво на фоне антироссийского санкционного давления Запада и ухудшения внешней конъюнктуры.

Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,19% и составил 2897,73 пункта, однако уже через 2 минуты индикатор стал...    читать дальше
.
11 апреля 2022 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 70,85/85,85 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/85,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...
.
11 апреля 2022 года 09:56
ВБ прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 45%
ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,1%, прогнозирует Всемирный банк.

В 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции на Украине и ее...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.