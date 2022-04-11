11 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2022
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11 апреля 2022 года 11:13
Московские промышленные предприятия сохраняют темпы экспорта своей продукции за рубеж, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
"Мы видим, что в этом году темпы (экспорта) не снижаются. У нас январь месяц, по... читать дальше
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11 апреля 2022 года 11:08
Акционеры ООО "Пионер-лизинг" на внеочередном собрании согласовали решение о размещении выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения почти 10 лет (3600 дней) будет размещен по закрытой подписке среди... читать дальше
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11 апреля 2022 года 11:05
По итогам 2021 года выручка ООО "Каршеринг Руссия" - основного юрлица каршеринга "Делимобиль" - составила 10,6 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 2020 года, говорится в бухотчете компании.
Чистый убыток ООО при этом составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:57
Евросоюз ввел санкции на поставку оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), говорится в документе ЕС.
Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:56
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 4169,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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11 апреля 2022 года 10:50
Число обращений на регистрацию прав собственности в Москве выросло на 33% за месяц, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
"Если смотреть только на регистрацию прав собственности, то число обращений за этой услугой выросло на 33%: принято 178,5 тыс.... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:43
Президент РФ Владимир Путин дал поручение об открытии в Крыму отделений "Промсвязьбанка", сообщает сайт Кремля.
"Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г.Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:35
Эксперимент по устранению последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) проведут в Москве, в его рамках водителям разрешат покидать место небольших аварий, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Участники аварии... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 677,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 575,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,1 пункта (0,505%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2605,82 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 48,17 пункта (4,46%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:24
Банк России 11 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:17
Сегодня в начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро резко подскочили, рубль упал к безвалютной корзине на фоне смягчения Банком России временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров.
Первые сделки по... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:11
Правительство Украины вечером в воскресенье опубликовало постановление от 9 апреля "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации". Постановление вступает в силу со дня опубликования.
По данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:04
Сегодняшние торги фондовые индексы России начали противоречиво на фоне антироссийского санкционного давления Запада и ухудшения внешней конъюнктуры.
Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,19% и составил 2897,73 пункта, однако уже через 2 минуты индикатор стал... читать дальше
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11 апреля 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/85,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...
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11 апреля 2022 года 09:56
ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,1%, прогнозирует Всемирный банк.
В 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции на Украине и ее... читать дальше
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