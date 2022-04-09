ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 апреля в размере 74,8501 руб., евро - 81,7064 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 81,7064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,66 коп.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 74,8501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,46 коп.

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Промышленный экспорт Москвы в Узбекистан стабильно растет на протяжении последних двух лет. Так, в 2021 году его объем составил $536,4 млн, что на 35% превышает показатели 2019 года, когда было экспортировано товаров на $397,6 млн, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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Более 8 млн квадратных метров недвижимости планируется возвести в столице в текущем году, около половины - жилая площадь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В этом году планируем построить 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 4,5 млн кв. м жилья. Введем в... "В этом году планируем построить 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 4,5 млн кв. м жилья. Введем в... читать дальше

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Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершено более чем на 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция... "На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция... читать дальше

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Резервный фонд правительства РФ будет увеличен на 273,4 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. "Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в... читать дальше

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На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", будет направлено 387 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Деньги будут выделены государственному научному центру... читать дальше

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Сбербанк России снизил ставки по основным вкладам на 3 процентных пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 16%, тогда как ранее она достигала 19%. По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3 месяца... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 56 случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. 457 человек, от COVID-19 скончались 259 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 10... "По состоянию на 10... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 498 млн 154 тыс. 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420... читать дальше

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"Единая Дальневосточная авиакомпания "Аврора" создана в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Главная задача авиакомпании - работать в интересах наших граждан, обеспечить транспортную связанность и доступность регионов Дальнего Востока", - сказал... читать дальше

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Компании из особой экономической зоны "Технополис "Москва" готовы заместить ряд важных товаров: медизделия, импортные лекарства, электронику и IT-продукцию. Они объединяются для промышленной кооперации и импортозамещения. Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200... Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 74,8501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 81,7064 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 81,7064 руб. По сравнению с...

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил стабильный рост ВВП, который держится на уровне 6,2% с начала года, как итог работы по развитию государства в соответствии с принятыми программами, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". По... По... читать дальше

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На импортозамещение научного оборудования в этом году будет направлено 8 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями научной отрасли в Координационном центре правительства. Обсуждались принятые правительством меры поддержки науки в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинги понижены после того как Минфин РФ осуществил выплаты... Рейтинги понижены после того как Минфин РФ осуществил выплаты... читать дальше

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Евросоюз разрешил компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года, говорится в официальном журнале Евросоюза, опубликованном в пятницу. "Национальные компетентные органы могут... "Национальные компетентные органы могут... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о развитии структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала госуслуг, сообщает сайт... читать дальше

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