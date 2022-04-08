Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1004 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,862 руб., максимальный - 12,5932 руб. Было заключено 36694 сделки. Объем торгов составил 17988,69 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,23 руб. за юань.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1004 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46336,561 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 612,644 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9013 руб. Минимальный курс доллара США составил 71 руб., максимальный - 76,26 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71 руб., максимальный - 76,26 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3843 руб. Минимальный курс евро составил 77,075 руб., максимальный - 82,7025 руб. Было заключено 10113... Минимальный курс евро составил 77,075 руб., максимальный - 82,7025 руб. Было заключено 10113... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1004 руб. Минимальный курс юаня составил 11,862 руб., максимальный - 12,5932 руб. Было заключено 36694... Минимальный курс юаня составил 11,862 руб., максимальный - 12,5932 руб. Было заключено 36694... читать дальше

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Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,7% ВВП РФ в прошлом году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году, свидетельствует вторая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось также сообщалось о росте показателя на 4,7%. В 2019 году экономика выросла на 2,2%, в 2018 году - на... В 2019 году экономика выросла на 2,2%, в 2018 году - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7-1,1%, завершил пятницу в миноре на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,62% и составил 2592,72... Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 1,62% и составил 2592,72... читать дальше

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Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors приостановила поставки в РФ и локальное производство на совместном со Stellantis автозаводе ООО "ПСМА Рус" в Калуге, следует из заявления компании. "Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе... "Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе... читать дальше

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Нефть слабо дешевеет в пятницу вечером на ожиданиях высвобождения топлива из стратегических резервов США и других стран и опасениях о падении спроса из-за вспышки коронавируса в Китае. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск... читать дальше

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Совет ЕС по иностранным делам 11 апреля в Люксембурге будет обсуждать дальнейшую перспективу санкций против РФ, однако вопрос о нефтяном эмбарго пока не входит в повестку дебатов глав МИД стран Евросоюза, сообщила журналистам высокопоставленная европейская... читать дальше

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Цена газа в США достигла рекордного значения за 13 лет на торгах в четверг и продолжила подниматься в ходе сессии в пятницу на фоне сокращения предложения на рынке и беспокойства инвесторов по поводу поставок энергоресурсов. Фьючерс на поставку природного газа на май на... Фьючерс на поставку природного газа на май на... читать дальше

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Цены на палладий выросли почти на 9% после того, как Лондонская ассоциация металлов платиновой группы (LPPM) приостановила действие статуса Good Delivery ("надежная поставка") российских аффинажных заводов - Красноярского завода цветных металлов им. В.Н.Гулидова ("Красцветмтет")... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8241 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,72 руб., максимальный - 76,3475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,72 руб., максимальный - 76,3475 руб. Было... читать дальше

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В марте рост потребительских цен на Украине ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% в январе и 0,6% в декабре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат). В годовом измерении инфляция по итогам марта этого года разогналась до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и... В годовом измерении инфляция по итогам марта этого года разогналась до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и...

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Рыбаки Дальнего Востока предупреждают о том, что проведение ветеринарной сертификации уловов может серьезно осложнить лососевую путину, которая начнется 1 июня этого года. Как сообщает Росрыболовство, об этом было заявлено на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета... читать дальше

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По итогам января-февраля 2022 года положительное внешнеторговое сальдо Белоруссии составило $726,2 млн, что на 2% больше, чем в январе-феврале 2021 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. В январе отмечался рост внешнеторгового профицита в 1,7 раза. В феврале этого года... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) и ситуацию на Украине. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 24,5 пункта (0,07%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 24,5 пункта (0,07%) и составил... читать дальше

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