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08 апреля 2022 года 17:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 апреля

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8 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4650,29 (-81,75) руб./грамм; на серебро - 58,67 (-0,82) руб./грамм; на платину - 2303,01 (-57,92) руб./грамм; на палладий - 5433,84 (-57,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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