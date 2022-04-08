Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3675,3 млрд руб.

8 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 3675,3 млрд руб.

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ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4650,29 (-81,75) руб./грамм; на серебро - 58,67 (-0,82) руб./грамм; на платину - 2303,01 (-57,92) руб./грамм; на палладий - 5433,84 (-57,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 74,8501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 81,7064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) по инициативе рейтингуемого лица без одновременного подтверждения, говорится в сообщении агентства. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг "В+(RU)",... читать дальше

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В пятницу, 15 апреля, в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница. . В воскресенье, 17 апреля, в Италии праздник - Пасха. В воскресенье, 17 апреля, в Италии праздник - Пасха. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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8 апреля. FINMARKET.RU -В марте зарубежные инвесторы сократили вложения в китайские облигации рекордными темпами - более чем на $15 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные China Central Depository & Clearing Co. (CCDC). В прошлом месяце глобальные... В прошлом месяце глобальные... читать дальше

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Сербия получила освобождение от пятого пакета санкций Евросоюза, наложенных на российские компании, что позволяет ей продолжать импорт нефти для компании NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий вице-премьера страны Зорану... читать дальше

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На 16:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,8501 руб. По... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала вторую программу облигаций ПАО "Русская аквакультура" серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E. В... В... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" на уровне "A-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Японский производитель спецтехники Komatsu прекратил поставки в РФ и выпуск продукции на местном заводе в Ярославле (ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус"), следует из заявления компании. Производитель заявил об обеспокоенности ситуацией на территории Украины и отметил... Производитель заявил об обеспокоенности ситуацией на территории Украины и отметил... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" на уровне "A-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Численность населения Москвы, по предварительным данным Всероссийской переписи (прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года), по состоянию на 1 октября 2021 года оценивается примерно в 13 млн человек, она выросла с 11,7 млн человек по переписи октября 2010 года, сообщили... читать дальше

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