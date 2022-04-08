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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,2547 руб., евро - 83,293 руб.
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08 апреля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,2547 руб., евро - 83,293 руб.
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8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 76,2547 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 634,15 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 83,293 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 730,68 коп.
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08 апреля 2022 года 17:10
ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4650,29 (-81,75) руб./грамм; на серебро - 58,67 (-0,82) руб./грамм; на платину - 2303,01 (-57,92) руб./грамм; на палладий - 5433,84 (-57,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.08 апреля 2022 года 17:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 74,8501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,46 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 апреля 2022 года 17:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 81,7064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,66 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 апреля 2022 года 17:02
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) по инициативе рейтингуемого лица без одновременного подтверждения, говорится в сообщении агентства. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг "В+(RU)",... читать дальше
.08 апреля 2022 года 17:00
В пятницу, 15 апреля, в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница. . В воскресенье, 17 апреля, в Италии праздник - Пасха. Это автоматическое сообщение.
.08 апреля 2022 года 16:54
8 апреля. FINMARKET.RU -В марте зарубежные инвесторы сократили вложения в китайские облигации рекордными темпами - более чем на $15 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные China Central Depository & Clearing Co. (CCDC). В прошлом месяце глобальные... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:46
Сербия получила освобождение от пятого пакета санкций Евросоюза, наложенных на российские компании, что позволяет ей продолжать импорт нефти для компании NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий вице-премьера страны Зорану... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 16:30 мск 8 апреля составил 74,8501 руб.
На 16:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,8501 руб. По... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:44
Московская биржа" зарегистрировала вторую программу облигаций ПАО "Русская аквакультура" серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E. В... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:38
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" на уровне "A-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 9 по 15 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 104 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:29
Японский производитель спецтехники Komatsu прекратил поставки в РФ и выпуск продукции на местном заводе в Ярославле (ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус"), следует из заявления компании. Производитель заявил об обеспокоенности ситуацией на территории Украины и отметил... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:23
АКРА подтвердило рейтинг а/п "Домодедово" и бондов дочерней компании на уровне "A-(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" на уровне "A-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:21
Численность населения Москвы, по данным переписи, выросла примерно до 13 млн человек, Петербурга - до 5,6 млн - Росстат
Численность населения Москвы, по предварительным данным Всероссийской переписи (прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года), по состоянию на 1 октября 2021 года оценивается примерно в 13 млн человек, она выросла с 11,7 млн человек по переписи октября 2010 года, сообщили... читать дальше
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