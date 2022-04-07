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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 76,2547 руб.
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07 апреля 2022 года 17:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 76,2547 руб.

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7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 76,2547 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 634,15 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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