Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2617 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,01 руб., максимальный - 13,1 руб. Была заключена 1681 сделка. Объем торгов составил 2109,26 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,07 руб. за юань.

7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,2617 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ. Индекс РТС подскочил на 5,6% на фоне укрепления рубля. Внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы в свете... читать дальше

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Минфин готовит разъяснение по изменению существенных условий госконтрактов при невозможности выполнения поставщиками своих обязательств по контрактам из-за ведения антироссийских санкций, заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в ходе форума... читать дальше

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Отказов со стороны ведущих международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов в Россию и признаков их ухода с российского фармрынка в настоящее время мы не наблюдаем; из-за увеличения маршрутов доставки есть некоторые задержки с поставками, но они... читать дальше

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Сохраняющаяся неопределенность на нефтяном рынке из-за внешних факторов не позволяет говорить о возможном снижении цены на нефть, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, комментируя перспективу сохранения цен на нефть около $100 за баррель до конца... читать дальше

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Минфин РФ оценивает объём перераспределения средств внутри бюджета РФ в 2022 году на меры антикризисного плана в 500 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Целый ряд расходов бюджета в условиях ограничения импортных поставок не может быть... "Целый ряд расходов бюджета в условиях ограничения импортных поставок не может быть... читать дальше

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Правительство РФ обсуждает возможность продажи энергоресурсов за юани в рамках межправсоглашения, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак. "Я знаю, что отдельные сделки есть, которые осуществляются в расчетах в юанях, но это принимают решение компании самостоятельно", -... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение увеличить в три раза объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий, до 120 млрд рублей. "На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 млрд рублей.... "На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 млрд рублей.... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться, продолжив начавшееся накануне падение. Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. "Это... "Это... читать дальше

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Добыча нефти в РФ по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в... "У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в... читать дальше

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Ставки по ипотечным кредитам в США продолжили рост на неделе, завершившейся 7 апреля, хотя темпы подъема замедлились, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам увеличилась на 5 базисных... Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам увеличилась на 5 базисных... читать дальше

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Минфин РФ и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее... "Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее... читать дальше

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Главные проблемы на продовольственном рынке сейчас - логистические, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве АПК. "Решаем логистические проблемы, которые из-за недружественных действий в отношении России сейчас являются, на мой взгляд,... "Решаем логистические проблемы, которые из-за недружественных действий в отношении России сейчас являются, на мой взгляд,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1677 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,1475 руб., максимальный - 80,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,1475 руб., максимальный - 80,01 руб. Было... читать дальше

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Спрос на мировом нефтяном рынке растет, ситуация стабильна, и это отражается в ценах. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия24". "Сегодня на рынке мы видим, что растет спрос на нефть и нефтепродукты, потому что допандемийный... "Сегодня на рынке мы видим, что растет спрос на нефть и нефтепродукты, потому что допандемийный... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард не верит в скорое наступление рецессии в США и полагает, что экономический рост "может продолжаться еще долгое время". Выступая на мероприятии Университета Миссури, один из главных "ястребов"... Выступая на мероприятии Университета Миссури, один из главных "ястребов"... читать дальше

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Минфин РФ предложит госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год, заявил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. "Мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был самым, наверное,... читать дальше

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