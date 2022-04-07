Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3321,9 млрд руб.

7 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 3321,9 млрд руб.

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Евро и доллар дешевеют на торгах "Московской биржи". При этом евро опустился ниже 85 руб. впервые с 10 февраля, доллар упал ниже 75 руб. впервые с 16 февраля. По состоянию на 10:21 мск курс доллара США составил 74,69 руб., что на 5 рублей ниже уровня закрытия предыдущих... По состоянию на 10:21 мск курс доллара США составил 74,69 руб., что на 5 рублей ниже уровня закрытия предыдущих... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,2 пункта (1,271%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2644,63 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 71,42 пункта (6,902%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 71,42 пункта (6,902%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства. "К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и... "К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и... читать дальше

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Доллар США немного дешевеет, евро почти не меняется на "Московской бирже". Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новой информации на санкционную тему. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,15-80 руб., по итогам первой минуты торгов курс... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,15-80 руб., по итогам первой минуты торгов курс... читать дальше

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал на позитиве, корректируясь вверх после снижения накануне на фоне санкционного давления Запада на Россию. Внешние фондовые площадки подают негативные сигналы в свете ожиданий более активного ужесточения монетарной политики... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 3321,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,4/89,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 142 коп., Cредний курс продажи упал...

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Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Это (эмбарго на закупки нефти) не входит в пятый санкционный пакет, который будет... "Это (эмбарго на закупки нефти) не входит в пятый санкционный пакет, который будет... читать дальше

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Власти Италии будут готовы поддержать идею эмбарго на поставки газа из России, если за эту инициативу будут выступать все остальные члены Евросоюза, заявил вчера премьер Италии Марио Драги. "Будем действовать в составе ЕС. Если там нам предложат эмбарго на газ, мы будет... "Будем действовать в составе ЕС. Если там нам предложат эмбарго на газ, мы будет... читать дальше

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По итогам 2021 года чистая прибыль ООО "Фацер" (российская "дочка" финского производителя хлебобулочных изделий Fazer, в настоящее время проводится перерегистрация юрлица) по РСБУ сократилась на 54,06% по сравнению с показателем предыдущего года, до 176,585 млн рублей, следует... читать дальше

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В феврале объем промышленного производства в Германии увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статуправления страны (Destatis). Аналитики не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. В январе объем промпроизводства... В январе объем промпроизводства... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 апреля составили по Российской Федерации 1058,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 969,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Соединенные Штаты прекратили импорт российской нефти на неделе, завершившейся 1 апреля, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США. При этом на предшествующей неделе Соединенные Штаты импортировали из России 100 тыс. б/с.... При этом на предшествующей неделе Соединенные Штаты импортировали из России 100 тыс. б/с.... читать дальше

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ООО "МСБ-лизинг" приобрело в рамках оферты по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии 002Р-03 бумаги в количестве 2 тыс. 466 штук, говорится в сообщении компании. Цена приобретения составила 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с... Цена приобретения составила 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов после укрепления накануне на фоне публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 495 млн 132 тыс. 331, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 166 тыс.... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 166 тыс.... читать дальше

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