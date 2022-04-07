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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1058,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3366,18 млрд руб.
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07 апреля 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1058,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3366,18 млрд руб.
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7 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 апреля составили по Российской Федерации 1058,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 969,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1342,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1244,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 апреля составили 3366,18 млрд руб. против 3326,66059 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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