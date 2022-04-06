Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,6194 руб.

Минимальный курс евро составил 85,5975 руб., максимальный - 91,635 руб. Было заключено 8389 сделок. Объем торгов составил 50765,33 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87 руб. за евро.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6194 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47185,821 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 468,963 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6194 руб. Минимальный курс евро составил 85,5975 руб., максимальный - 91,635 руб. Было заключено 8389... Минимальный курс евро составил 85,5975 руб., максимальный - 91,635 руб. Было заключено 8389... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,1887 руб. Минимальный курс юаня составил 12,969 руб., максимальный - 13,45 руб. Было заключено 24440 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,969 руб., максимальный - 13,45 руб. Было заключено 24440 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0631 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,01 руб., максимальный - 83,68 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,01 руб., максимальный - 83,68 руб. Было... читать дальше

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С 1 апреля вносятся изменения в список товаров и услуг, наблюдаемых еженедельно. Вместо туристических поездок в Турцию еженедельно будет отслеживаться цена на перелеты в самолетах экономическим классом. Вместо туристических поездок в Турцию еженедельно будет отслеживаться цена на перелеты в самолетах экономическим классом. Туристические поездки в Турцию продолжат отслеживаться в... Туристические поездки в Турцию продолжат отслеживаться в... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 25 марта по 1 апреля не изменились (вторую неделю подряд), свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,8% (инфляция за... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,8% (инфляция за... читать дальше

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За период с 26 марта по 1 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,99% против 1,16% неделей ранее ( 19 по 25 марта), с начала года - на 9,99%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%, с начала года -... В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%, с начала года -... читать дальше

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Инфляция с 26 марта по 1 апреля 2022 года составила 0,99% против 1,16% неделей ранее. Как указывается в сообщении Росстата, плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,4% (с 19 по 25 марта цены выросли на 2,7%) В том числе на неделе с 26 марта по 1 апреля цены... В том числе на неделе с 26 марта по 1 апреля цены... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду закрылся без единой джинамики фондовых индикаторов. Рост рынка сменился распродажами под занавес торгов - США в среду объявили новые антироссийские санкции, которые направлены против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников, а также будет введен... читать дальше

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Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минфина РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В санкционный список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев,... В санкционный список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев,... читать дальше

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Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, доллар упал ниже отметки 80 руб. впервые с 23 февраля, евро торгуется по направлению к отметке 87 руб. Тем самым доллар полностью отыграл потери с начала военной спецоперации на Украине. Курс доллара... Курс доллара... читать дальше

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Власти США дали всего неделю на сворачивание операций со Сбербанком, в отношении которого в среду были введены блокирующие санкции. Генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает завершение сделок со Сбербанком до 13 апреля. Генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает завершение сделок со Сбербанком до 13 апреля. Аналогичная лицензия для... Аналогичная лицензия для... читать дальше

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"Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь на четверг, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform. C 21:00 мск до утра заказана прокачка 0,7 млн куб. м в час, что составляет 19% пропускной... C 21:00 мск до утра заказана прокачка 0,7 млн куб. м в час, что составляет 19% пропускной... читать дальше

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Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) согласовали высвобождение из стратегических запасов (SPR) 60 млн баррелей нефти дополнительно к 180 млн баррелям, которые намерены выпустить Соединенные Штаты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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Мировые цены на уголь растут из-за объявленных Европейским союзом новых санкций против России, включающих запрет на импорт угля из РФ на сумму 4 млрд евро в год. Россия является третьим по величине поставщиком энергетического угля и доминирует в продажах европейским... Россия является третьим по величине поставщиком энергетического угля и доминирует в продажах европейским... читать дальше

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Ограничения со стороны США не влияют на обычную работу "Альфа-Банка", говорится в сообщении кредитной организации. "Картами Visa, MasterCard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают... "Картами Visa, MasterCard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают... читать дальше

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