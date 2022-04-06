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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 7 апреля в размере 90,5998 руб.
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06 апреля 2022 года 17:03
ЦБ РФ установил курс евро с 7 апреля в размере 90,5998 руб.
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6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 90,5998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 112,91 коп. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 апреля снизилась на 0,98% и составила 47185,821 млрд руб.
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.06 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,1887 руб. Минимальный курс юаня составил 12,969 руб., максимальный - 13,45 руб. Было заключено 24440 сделок.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0631 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,01 руб., максимальный - 83,68 руб. Было... читать дальше
.06 апреля 2022 года 19:03
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.06 апреля 2022 года 19:01
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.06 апреля 2022 года 19:00
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Инфляция с 26 марта по 1 апреля 2022 года составила 0,99% против 1,16% неделей ранее. Как указывается в сообщении Росстата, плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,4% (с 19 по 25 марта цены выросли на 2,7%) В том числе на неделе с 26 марта по 1 апреля цены... читать дальше
.06 апреля 2022 года 18:58
Рынок акций РФ в среду закрылся без единой джинамики фондовых индикаторов. Рост рынка сменился распродажами под занавес торгов - США в среду объявили новые антироссийские санкции, которые направлены против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников, а также будет введен... читать дальше
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.06 апреля 2022 года 18:40
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.06 апреля 2022 года 18:34
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