Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2901,1 млрд руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3138 руб.

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Большая часть инвестиций - 58% - была направлена на развитие мясного бизнеса, 19% - сельскохозяйственного, 15% - масложирового, 7% - сахарного.

CAPEX ГК "Русагро" в 2021 году составил 13,8 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании.

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Россиянам для въезда во Францию больше не нужны сертификаты вакцинации, тесты и особые основания, следует из информации фрнацузского консульства в РФ.

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов. Инвесторы ждут объявления о новых санкциях в отношении России.

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В столице отмечается рост показателей в сфере промышленности, торговли и сфере услуг, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

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В столице отмечается снижение спроса на потребительские товары, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

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Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор подписал приказ об организации автосборочного комплекса и переименовании службы вице-президента по производству автомобилей, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

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С начала этого года поступления в бюджет Москвы составили 906 млрд руб., сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

"По состоянию на 1 апреля поступления в бюджет 906 млрд руб.", - сказал Пуртов, выступая с докладом на...