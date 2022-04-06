.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1342,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3326,66 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
Ограничения на продажу в одни руки коснулись порядка 20 товаров
За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали "Известия", опросив крупнейшие торговые сети. Например, в "Магните" и принадлежащей ритейлеру "Дикси" пока нельзя приобрести...
 
На поддержку производителей автокомпонентов может быть выделено 30 млрд рублей
Правительство хочет запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Эта инициатива содержится в дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций от 29 марта, пишут "Ведомости". Речь...
 
Рестораторы не могут воспользоваться кредитными каникулами
Воспользоваться предоставленными правительством РФ кредитными каникулами удается не всем пострадавшим от кризиса предприятиям. С отказами банков уже столкнулись рестораторы, отельеры и фитнес-клубы. От одних заемщиков кредитные учреждения...
 
06 апреля 2022 года 09:39

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1342,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3326,66 млрд руб.

 0
6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1342,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1244,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1053,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 956,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 3326,66 млрд руб. против 3190,43305 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 апреля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3138 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3138 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,215 руб., максимальный - 13,4687 руб. Было заключено 924 сделки....    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:57
CAPEX "Русагро" за 2021 г. стал самым низким за последние 5 лет
CAPEX ГК "Русагро" в 2021 году составил 13,8 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании.

Большая часть инвестиций - 58% - была направлена на развитие мясного бизнеса, 19% - сельскохозяйственного, 15% - масложирового, 7% - сахарного.

Согласно отчету,...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:51
Американская Intel приостановила работу в России
Американская Intel Corp., разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, приостановила деятельность в России, сообщается на сайте компании. "Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:42
За первый квартал Россия увеличила экспорт рыбы на 24%, импорт снизился на 28,5%
Россия в первом квартале этого года экспортировала 350 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (вне стран ЕАЭС), что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил $0,96 млрд (на 43,2% больше), сообщил "Интерфаксу" руководитель...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:34
Франция отменила все ограничения на въезд россиян
Россиянам для въезда во Францию больше не нужны сертификаты вакцинации, тесты и особые основания, следует из информации фрнацузского консульства в РФ.

"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:25
Европейские рынки акций торгуются в минусе
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов. Инвесторы ждут объявления о новых санкциях в отношении России.

Как ожидается, на этой неделе США и ЕС введут новые санкции против России. Они могут включать, в числе прочего, запрет на инвестиции в...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:19
На треть вырос объём промышленности в Москве
В столице отмечается рост показателей в сфере промышленности, торговли и сфере услуг, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Высокие темпы роста демонстрируют как промышленность, так и торговля, и сфера услуг. По...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:11
Власти Москвы отмечают стабилизацию столичного рынка потребительских товаров
В столице отмечается снижение спроса на потребительские товары, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары. Сейчас ситуация полностью...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 11:04
"АвтоВАЗ" создал в Тольятти единое автосборочное производство
Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор подписал приказ об организации автосборочного комплекса и переименовании службы вице-президента по производству автомобилей, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

Согласно приказу, в состав автосборочного комплекса войдет...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:55
Поступления в московский бюджет с начала года превысили 900 млрд руб.
С начала этого года поступления в бюджет Москвы составили 906 млрд руб., сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

"По состоянию на 1 апреля поступления в бюджет 906 млрд руб.", - сказал Пуртов, выступая с докладом на...
.
06 апреля 2022 года 10:47
Британский организатор мероприятий Hyve Group продает свой бизнес в России
Британская компания Hyve Group Plc (ранее ITE Group), занимающаяся организацией выставок и конференций, планирует продать свой бизнес в России фирме Rise Expo Ltd. и уйти с российского рынка на фоне событий на Украине.

Сумма сделки будет зависеть от прибыли бизнеса и...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:38
Санкционная политика США ведет к подрыву доверия к доллару - Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика Вашингтона ведет к подрыву доверия к доллару. "Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам. Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:26
Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва
Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва, сообщило в своем Телеграм-канале посольство РФ в Индии.

"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели - Москва - Дели. Перспективы возобновления рейсов...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:26
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 6 апреля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,26 пункта (0,836%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2640,53 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,03 пункта (0,401%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:19
Американская экономика вступит в рецессию в следующем году - Deutsche Bank
Аналитики Deutsche Bank считают, что американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 10:10
Доллар и евро незначительно снижаются на старте торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро слегка дешевеют на "Московской бирже". Рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 83,27-83,63 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.