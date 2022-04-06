Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1342,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3326,66 млрд руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1342,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1244,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1053,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 956,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 3326,66 млрд руб. против 3190,43305 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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