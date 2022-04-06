06 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Март 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 марта по 01 апреля
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06 апреля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3138 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,215 руб., максимальный - 13,4687 руб. Было заключено 924 сделки.... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:57
CAPEX ГК "Русагро" в 2021 году составил 13,8 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании.
Большая часть инвестиций - 58% - была направлена на развитие мясного бизнеса, 19% - сельскохозяйственного, 15% - масложирового, 7% - сахарного.
Согласно отчету,... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:51
Американская Intel Corp., разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, приостановила деятельность в России, сообщается на сайте компании. "Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:42
Россия в первом квартале этого года экспортировала 350 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (вне стран ЕАЭС), что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил $0,96 млрд (на 43,2% больше), сообщил "Интерфаксу" руководитель... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:34
Россиянам для въезда во Францию больше не нужны сертификаты вакцинации, тесты и особые основания, следует из информации фрнацузского консульства в РФ.
"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:25
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов. Инвесторы ждут объявления о новых санкциях в отношении России.
Как ожидается, на этой неделе США и ЕС введут новые санкции против России. Они могут включать, в числе прочего, запрет на инвестиции в... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:19
В столице отмечается рост показателей в сфере промышленности, торговли и сфере услуг, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
"Высокие темпы роста демонстрируют как промышленность, так и торговля, и сфера услуг. По... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:11
В столице отмечается снижение спроса на потребительские товары, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
"В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары. Сейчас ситуация полностью... читать дальше
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06 апреля 2022 года 11:04
Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор подписал приказ об организации автосборочного комплекса и переименовании службы вице-президента по производству автомобилей, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.
Согласно приказу, в состав автосборочного комплекса войдет... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:55
С начала этого года поступления в бюджет Москвы составили 906 млрд руб., сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
"По состоянию на 1 апреля поступления в бюджет 906 млрд руб.", - сказал Пуртов, выступая с докладом на...
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06 апреля 2022 года 10:47
Британская компания Hyve Group Plc (ранее ITE Group), занимающаяся организацией выставок и конференций, планирует продать свой бизнес в России фирме Rise Expo Ltd. и уйти с российского рынка на фоне событий на Украине.
Сумма сделки будет зависеть от прибыли бизнеса и... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:38
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика Вашингтона ведет к подрыву доверия к доллару. "Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам. Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:26
Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели - Москва, сообщило в своем Телеграм-канале посольство РФ в Индии.
"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели - Москва - Дели. Перспективы возобновления рейсов... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,26 пункта (0,836%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2640,53 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,03 пункта (0,401%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:19
Аналитики Deutsche Bank считают, что американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
"Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале... читать дальше
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06 апреля 2022 года 10:10
Доллар США и евро слегка дешевеют на "Московской бирже". Рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 83,27-83,63 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
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