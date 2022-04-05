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05 апреля 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2399 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2399 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,4 руб. Было заключено 17146 сделок. Объем торгов составил 9306,78 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,3055 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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