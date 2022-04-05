ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 83,352 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 83,352 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,12 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47654,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1453,964 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2399 руб. Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,4 руб. Было заключено 17146 сделок.... Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,4 руб. Было заключено 17146 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1618 руб. Минимальный курс евро составил 90,485 руб., максимальный - 93,45 руб. Было заключено 6329 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,485 руб., максимальный - 93,45 руб. Было заключено 6329 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,401 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,7 руб., максимальный - 83,9 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,7 руб., максимальный - 83,9 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на ожиданиях объявления нового пакета антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине. При этом индекс МосБиржи отыграл часть потерь после падения ниже 2600 пунктов. Пятый пакет санкций ЕС включает запрет... Пятый пакет санкций ЕС включает запрет... читать дальше

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Минеральные удобрения дефицитны на мировом рынке, их будут покупать, заявил президент Владимир Путина на совещании по вопросам АПК и рыбохозяйственного комплекса. "Хочу подчеркнуть: у нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто... "Хочу подчеркнуть: у нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто... читать дальше

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Минэнерго рассматривает индексацию тарифов для энергокомпаний как системную меру поддержки, рассказал на конференции газеты "Ведомости" "Российская энергетика: перезагрузка отрасли" замглавы ведомства Павел Сниккарс. "Системным вариантом решения будет определенная... "Системным вариантом решения будет определенная... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению. Инвесторы оценивают новые санкции в отношении России и их возможное влияние на рынки энергоносителей. Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС... Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства выделить из бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей для льготного кредитования АПК. "Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю... "Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю... читать дальше

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Число проведенных IPO на биржах материкового Китая с января по март 2022 года упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные консалтинговой EY. При этом в Гонконге количество IPO рухнуло на 60%. Гонконгская биржа в минувшем квартале... читать дальше

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Ставка по льготной ипотеке для клиентов Сбербанка будет установлена по ставке ниже 12%, сообщили в пресс-службе банка. "Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении правительства РФ: новая ставка в банке по программе... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Документ (N19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных... Документ (N19912-8) предусматривает, что обращение депозитарных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3139 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,67 руб., максимальный - 83,84 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,67 руб., максимальный - 83,84 руб. Было... читать дальше

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Эксперимент по расширению числа регионов РФ, в которых будет возможна маркировки импортного алкоголя федеральными спецмарками, начнется 7 апреля. "Постановление правительства (о расширении эксперимента) вступит в силу с 7 апреля. С этой даты любой заинтересованный... "Постановление правительства (о расширении эксперимента) вступит в силу с 7 апреля. С этой даты любой заинтересованный... читать дальше

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Российским авиакомпаниям для перевозки 100 млн человек в 2022 году достаточно 670 самолетов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту. "У нас сегодня работает в пассажирском сегменте 1188 самолетов. Это достаточно много. Для... читать дальше

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Туроператоры наблюдают оживление спроса на туры с кэшбэком после объявления о досрочном окончании весеннего этапа распродажи: в одних компания продажи выросли на 15%, в других - вдвое, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина... читать дальше

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