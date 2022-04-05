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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1053,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3190,43 млрд руб.
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05 апреля 2022 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1053,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3190,43 млрд руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 апреля составили по Российской Федерации 1053,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 956,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 760,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 686,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 апреля составили 3190,43 млрд руб. против 3175,22865 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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