Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 апреля

4 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5185,42 (-0,38) руб./грамм; на серебро - 66,36 (+0,13) руб./грамм; на платину - 2674,14 (+24,04) руб./грамм; на палладий - 6243,25 (+141,05) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49108,747 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,173 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8214 руб. Минимальный курс евро составил 91,1025 руб., максимальный - 94,105 руб. Было заключено 4977... Минимальный курс евро составил 91,1025 руб., максимальный - 94,105 руб. Было заключено 4977... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,292 руб. Минимальный курс юаня составил 13,201 руб., максимальный - 13,496 руб. Была заключена 11981 сделка.... Минимальный курс юаня составил 13,201 руб., максимальный - 13,496 руб. Была заключена 11981 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,589 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,9075 руб., максимальный - 85,315 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,9075 руб., максимальный - 85,315 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 1,9-2,4%, и завершил понедельник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,02% и составил 2787,69 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,02% и составил 2787,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,75% - до 1051,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,75% - до 1051,68 пункта. Рынок акций... Рынок акций... читать дальше

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Компания Gazprom Germania до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA), сообщает Министерство экономики ФРГ (BMWi). Соответствующий приказ будет опубликован в официальном издании Bundesanzeiger. На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что... На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что... читать дальше

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Заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Снижение показателя было зафиксировано впервые за 10 месяцев (с апреля прошлого года). В январе он увеличился на 1,5%, согласно пересмотренным... Снижение показателя было зафиксировано впервые за 10 месяцев (с апреля прошлого года). В январе он увеличился на 1,5%, согласно пересмотренным... читать дальше

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По итогам 2021 года ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково") получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,886 млрд рублей против 4,519 млрд рублей чистого убытка годом ранее. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка... По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка... читать дальше

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В марте общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 71% по сравнению с мартом прошлого года и составил 154,5 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте упал до 635,3 млрд рублей по... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте упал до 635,3 млрд рублей по... читать дальше

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Американская компания S&P Global Inc. во внесудебном порядке урегулировала претензии регуляторов США в связи с предполагаемым нарушением санкций против "Роснефти" в 2016 и 2017 годах, сообщает The Wall Street Journal. В рамках соглашения между S&P и Управлением по... В рамках соглашения между S&P и Управлением по... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия. Законопроект (№99629-8) размещен в электронной... читать дальше

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ВТБ продал компанию "Мультибонус" Почта банку в рамках дальнейшего развития его программ лояльности и запуска новых проектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ. Действующие программы лояльности продолжают работать без изменений. Программа лояльности... Программа лояльности... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5009 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,935 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,935 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было... читать дальше

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Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в России. Как говорится в сообщении компании, решение начать процесс продажи... Как говорится в сообщении компании, решение начать процесс продажи... читать дальше

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Шведский телекоммуникационный оператор Tele2 AB не будет продлевать истекающее в 2023 году разрешение на использование бренда российскому сотовому оператору Tele2, изучает возможность досрочного прекращения лицензии, пишет издание ComNews со ссылкой на исполнительного... читать дальше

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В Петербурге уровень безработицы в конце прошлого - начале текущего года был самым низким в России - 1,4%, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов. "В декабре 2021 - феврале 2022 года уровень безработицы в Петербурге составил 1,4% - это самый низкий показатель... "В декабре 2021 - феврале 2022 года уровень безработицы в Петербурге составил 1,4% - это самый низкий показатель... читать дальше

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