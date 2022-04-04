Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 760,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3175,23 млрд руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 апреля составили по Российской Федерации 760,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 686,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1086,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 991 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 апреля составили 3175,23 млрд руб. против 3107,81005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.