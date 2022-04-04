04 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Февраль 2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Февраль 2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49108,747 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,173 млрд руб., или на...
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04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8214 руб.
Минимальный курс евро составил 91,1025 руб., максимальный - 94,105 руб. Было заключено 4977... читать дальше
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04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,292 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,201 руб., максимальный - 13,496 руб. Была заключена 11981 сделка.... читать дальше
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04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,589 руб.
Минимальный курс доллара США составил 82,9075 руб., максимальный - 85,315 руб. Было... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 1,9-2,4%, и завершил понедельник на позитиве.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,02% и составил 2787,69 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,75% - до 1051,68 пункта.
Рынок акций... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:53
Компания Gazprom Germania до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA), сообщает Министерство экономики ФРГ (BMWi). Соответствующий приказ будет опубликован в официальном издании Bundesanzeiger.
На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:46
Заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны.
Снижение показателя было зафиксировано впервые за 10 месяцев (с апреля прошлого года). В январе он увеличился на 1,5%, согласно пересмотренным... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:39
По итогам 2021 года ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково") получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,886 млрд рублей против 4,519 млрд рублей чистого убытка годом ранее.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:32
В марте общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 71% по сравнению с мартом прошлого года и составил 154,5 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.
Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте упал до 635,3 млрд рублей по... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:24
Американская компания S&P Global Inc. во внесудебном порядке урегулировала претензии регуляторов США в связи с предполагаемым нарушением санкций против "Роснефти" в 2016 и 2017 годах, сообщает The Wall Street Journal.
В рамках соглашения между S&P и Управлением по... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:17
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия. Законопроект (№99629-8) размещен в электронной... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:09
ВТБ продал компанию "Мультибонус" Почта банку в рамках дальнейшего развития его программ лояльности и запуска новых проектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ. Действующие программы лояльности продолжают работать без изменений.
Программа лояльности... читать дальше
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04 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5009 руб.
Минимальный курс доллара США составил 82,935 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было... читать дальше
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04 апреля 2022 года 17:52
Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в России.
Как говорится в сообщении компании, решение начать процесс продажи... читать дальше
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04 апреля 2022 года 17:42
Шведский телекоммуникационный оператор Tele2 AB не будет продлевать истекающее в 2023 году разрешение на использование бренда российскому сотовому оператору Tele2, изучает возможность досрочного прекращения лицензии, пишет издание ComNews со ссылкой на исполнительного... читать дальше
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04 апреля 2022 года 17:34
В Петербурге уровень безработицы в конце прошлого - начале текущего года был самым низким в России - 1,4%, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
"В декабре 2021 - феврале 2022 года уровень безработицы в Петербурге составил 1,4% - это самый низкий показатель... читать дальше
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