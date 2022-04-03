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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 83,4285 руб.,евро - 92,1468 руб.
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03 апреля 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 83,4285 руб.,евро - 92,1468 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 83,4285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 92,1468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,62 коп.
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04 апреля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 апреля снизилась на 0,03% и составила 49108,747 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49108,747 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,173 млрд руб., или на...
.04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8214 руб. Минимальный курс евро составил 91,1025 руб., максимальный - 94,105 руб. Было заключено 4977... читать дальше
.04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,292 руб. Минимальный курс юаня составил 13,201 руб., максимальный - 13,496 руб. Была заключена 11981 сделка.... читать дальше
.04 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,589 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,9075 руб., максимальный - 85,315 руб. Было... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 1,9-2,4%, и завершил понедельник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,02% и составил 2787,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,75% - до 1051,68 пункта. Рынок акций... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:53
Компания Gazprom Germania до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA), сообщает Министерство экономики ФРГ (BMWi). Соответствующий приказ будет опубликован в официальном издании Bundesanzeiger. На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:46
Заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Снижение показателя было зафиксировано впервые за 10 месяцев (с апреля прошлого года). В январе он увеличился на 1,5%, согласно пересмотренным... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:39
Годовая чистая прибыль оператора "Пулково" по РСБУ составила 3,9 млрд руб. против убытка годом ранее
По итогам 2021 года ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково") получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,886 млрд рублей против 4,519 млрд рублей чистого убытка годом ранее. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:32
В марте общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" вырос на 71% по сравнению с мартом прошлого года и составил 154,5 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте упал до 635,3 млрд рублей по... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:24
Американская компания S&P Global Inc. во внесудебном порядке урегулировала претензии регуляторов США в связи с предполагаемым нарушением санкций против "Роснефти" в 2016 и 2017 годах, сообщает The Wall Street Journal. В рамках соглашения между S&P и Управлением по... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:17
Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре buyback для мотивации сотрудников ПАО
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия. Законопроект (№99629-8) размещен в электронной... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:09
ВТБ продал компанию "Мультибонус" Почта банку в рамках дальнейшего развития его программ лояльности и запуска новых проектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ. Действующие программы лояльности продолжают работать без изменений. Программа лояльности... читать дальше
.04 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5009 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,935 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было... читать дальше
.04 апреля 2022 года 17:52
Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в России. Как говорится в сообщении компании, решение начать процесс продажи... читать дальше
.04 апреля 2022 года 17:42
Шведский телекоммуникационный оператор Tele2 AB не будет продлевать истекающее в 2023 году разрешение на использование бренда российскому сотовому оператору Tele2, изучает возможность досрочного прекращения лицензии, пишет издание ComNews со ссылкой на исполнительного... читать дальше
.04 апреля 2022 года 17:34
В Петербурге уровень безработицы в конце прошлого - начале текущего года был самым низким в России - 1,4%, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов. "В декабре 2021 - феврале 2022 года уровень безработицы в Петербурге составил 1,4% - это самый низкий показатель... читать дальше
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