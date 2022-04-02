ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 83,4285 руб.,евро - 92,1468 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 92,1468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,62 коп.

2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 83,4285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России на начало апреля составила 118 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 3,1% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит "Циан.Аналитика", отмечая, что месяц назад динамика была менее выраженной -... читать дальше

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сегодня объявил, что с понедельника он приступит к обсуждению с партнерами Германии того, как можно дальше ужесточить санкции против РФ. "Вместе с нашими партнерами с завтрашнего дня мы будем советоваться, как мы могли бы дальше... "Вместе с нашими партнерами с завтрашнего дня мы будем советоваться, как мы могли бы дальше... читать дальше

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Продажи смартфонов в России сократились в два раза, сообщили "Известиям" в компании-партнере нескольких производителей электроники. С 14 по 20 февраля — за неделю перед началом спецоперации на Украине и санкционной кампании — в России было продано 744 тыс. смартфонов.... С 14 по 20 февраля — за неделю перед началом спецоперации на Украине и санкционной кампании — в России было продано 744 тыс. смартфонов.... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения 2021 года в Крыму. "На ремонт жилых домов в Крыму, пострадавших от наводнения 2021 года, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,7 млрд... читать дальше

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а предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги, будет дополнительно направлено 20 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства,... читать дальше

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Начало апреля выдалось в этом году в Европе довольно прохладным - вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы. После интенсивного потепления в конце марта текущая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. Согласно обновленным... читать дальше

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Под переселение по программе реновации в столице переданы 165 новостроек площадью более 2 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В кварталах, где возводятся жилые дома по... "В кварталах, где возводятся жилые дома по... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 828 случаев, что на 1,1 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 1 тыс. 981 человек, от COVID-19 скончались 304 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 490 млн 676 тыс. 105 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 151 тыс. 171... читать дальше

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Введенные против России и Белоруссии Западом санкции здорово пошатнули престиж доллара и евро в качестве резервных валют, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В основном доллара, как основной резервной валюты. И все больше и больше стран в своих... "В основном доллара, как основной резервной валюты. И все больше и больше стран в своих... читать дальше

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Уже в 2022 году Белоруссия будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. "В этом году мы будем рассчитываться за нефть и газ поставляемые в российских рублях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 83,4285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 92,1468 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 92,1468 руб. По сравнению с...

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне BB-, со "стабильным" прогнозом, сообщила пресс-служба министерства финансов. "Сильные внешние и фискальные резервы Узбекистана, умеренный государственный... "Сильные внешние и фискальные резервы Узбекистана, умеренный государственный... читать дальше

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Действие обязательного требования об оснащении тахографами городских автобусов в России приостановлено до 1 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление от 31 марта 2022 года опубликовано на сайте... Постановление от 31 марта 2022 года опубликовано на сайте... читать дальше

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Текущий этап продаж туров по России с кешбэком из-за высокого спроса завершится досрочно в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма. "Продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период... "Продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", сообщила пресс-служба правительства республики. "Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются... "Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются... читать дальше

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