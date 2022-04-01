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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,2953 руб.
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01 апреля 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,2953 руб.

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1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2953 руб.

Минимальный курс доллара США составил 82,9925 руб., максимальный - 83,6 руб. Было заключено 7048 сделок. Объем торгов составил 66050,01 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,32 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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