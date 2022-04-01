ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 83,4285 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 83,4285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49123,920 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1821,052 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,5572 руб. Минимальный курс евро составил 92,0375 руб., максимальный - 93,4675 руб. Было заключено 5084... Минимальный курс евро составил 92,0375 руб., максимальный - 93,4675 руб. Было заключено 5084... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2388 руб. Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,4879 руб. Было заключено 17360... Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,4879 руб. Было заключено 17360... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4882 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,3325 руб., максимальный - 84,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 80,3325 руб., максимальный - 84,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший первые торги апреля на позитиве, завершил их Европейские рынки акций торговались на повышательном тренде. Европейские рынки акций торговались на повышательном тренде. Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно: фондовые индексы КНР и Гонконга выросли, японский рынок... Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно: фондовые индексы КНР и Гонконга выросли, японский рынок... читать дальше

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Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Конкретные... Конкретные... читать дальше

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ЦБ РФ смягчил некоторые правила валютного контроля, отменив лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. Как говорится в сообщении Банка... Как говорится в сообщении Банка... читать дальше

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Госдума предлагает правительству вернуться к обсуждению идеи о возврате аграриям топливного акциза, который они уплачивают при приобретении горюче-смазочных материалов (ГСМ) для сельскохозяйственной техники, следует из проекта постановления, опубликованного в электронной базе... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги "Трансмашхолдинга" и "Группы ГМС", говорится в сообщении агентства. На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компаний в иностранной валюте находились на уровне "CC", в национальной валюте -... На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компаний в иностранной валюте находились на уровне "CC", в национальной валюте -... читать дальше

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По итогам 2021 года консолидированная выручка госхолдинга "Росгеология" составила 27 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам гендиректор компании Сергей Горьков. В 2020 году выручка холдинга достигла 24,87 млрд рублей. Таким образом, прирост показателя составил... В 2020 году выручка холдинга достигла 24,87 млрд рублей. Таким образом, прирост показателя составил... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, говорится в сообщении агентства. Ранее, после... Ранее, после... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 3-й декаде марта снизилось до 18,58% с 19,81% во 2-й декаде марта,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги 42-х российских компаний вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов. Отзыв рейтингов затронул такие компании, как "АЛРОСА",... Отзыв рейтингов затронул такие компании, как "АЛРОСА",... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2953 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,9925 руб., максимальный - 83,6 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,9925 руб., максимальный - 83,6 руб. Было... читать дальше

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Аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2021-2022 году (завершится в июне) на 0,4 млн тонн, до 33,9 млн тонн. Повышение прогноза обусловлено высокими мировыми ценами, слабым рублем и ускорением отгрузок во второй половине марта.... Повышение прогноза обусловлено высокими мировыми ценами, слабым рублем и ускорением отгрузок во второй половине марта.... читать дальше

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Исключение оценок МЭА (Международное энергетическое агентство, IEA) из расчета производства нефти странами ОПЕК+ связано с позицией организации по перспективам нефтегазовой отрасли, пояснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, это вызвано тем,... "На мой взгляд, это вызвано тем,... читать дальше

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