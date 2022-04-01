01 апреля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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1 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.04 по 10.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|04.04.2022
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2022
|04.04.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Февраль 2022
|04.04.2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Февраль 2022
|04.04.2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2022
|04.04.2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2022
|05.04.2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Февраль 2022
|05.04.2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2022
|05.04.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2022
|06.04.2022
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2022
|06.04.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2022
|06.04.2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Март 2022
|06.04.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 марта по 01 апреля
|07.04.2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Февраль 2022
|07.04.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2022
|07.04.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 марта
|07.04.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 марта
|08.04.2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Февраль 2022
|08.04.2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Март 2022
|08.04.2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Февраль 2022
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