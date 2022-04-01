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01 апреля 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,4267 руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,4267 руб. Минимальный курс евро составил 91,9 руб., максимальный - 92,735 руб. Было заключено 2250 сделок. Объем торгов составил 15838,14 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,56 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 2 по 8 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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