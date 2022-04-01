Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2517 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,1612 руб., максимальный - 13,3794 руб. Было заключено 965 сделок. Объем торгов составил 1662,12 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,2109 руб. за юань.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2517 руб.

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Минфин в 2022 г. будет вправе предоставить бюджетные кредиты регионам в объеме до 255,3 млрд руб. для погашения долговых обязательств субъектов РФ, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму правительством. Документ размещен в электронной базе данных... читать дальше

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На 16:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 83,4285 руб. По... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу отозвало рейтинги ряда российских компаний, следует из информации, размещенной на сайте агентства. Рейтинги отозваны у таких компаний, как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнит", НЛМК, "Трубная металлургическая... Рейтинги отозваны у таких компаний, как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнит", НЛМК, "Трубная металлургическая... читать дальше

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Американский производитель инфраструктуры для майнинга криптовалют Prime Blockchain Inc. заключил соглашение о слиянии со SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям) 10X Capital Venture Acquisition Corp. II. Как говорится в сообщении Prime Blockchain,... Как говорится в сообщении Prime Blockchain,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 апреля ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 апреля ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" и АО "Почта России" запустили по Транссибу почтовый контейнерный поезд "Россия", говорится в сообщении РЖД. В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими... В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 74 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими... читать дальше

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Лондонская биржа металлов вводит запрет на складские поставки российских цветных металлов - меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов, говорится в сообщении LME. На данный момент на складских запасах биржи нет металла, произведенного ГМК "Норильский никель", УГМК или... На данный момент на складских запасах биржи нет металла, произведенного ГМК "Норильский никель", УГМК или... читать дальше

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Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций призвала премьер РФ Михаилу Мишустину регламентировать возврат билетов на отмененные и перенесённые представления, а также оказать прямую поддержку отрасли, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации. "В начале марта... "В начале марта... читать дальше

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ПАО "Инвест-девелопмент" установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, реализовав при этом 95% выпуска на... Компания разместила 10-летний выпуск номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, реализовав при этом 95% выпуска на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,7/99,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи...

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Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 431 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. В феврале, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее. В феврале, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные... Эксперты, опрошенные... читать дальше

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Биткойн и другие криптовалюты снижаются в пятницу, при этом ряд крупнейших цифровых активов демонстрирует самое существенное падение за несколько недель на фоне ослабления аппетита к риску, пишет Barron's. Биткойн потерял более 4% за прошедшие 24 часа, но удерживается... Биткойн потерял более 4% за прошедшие 24 часа, но удерживается... читать дальше

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Требование российской стороны об оплате экспортируемого в Европу газа в рублях, как ожидается, не приведет к остановке поставок этого энергоресурса, заявила министр экологии Франции Барбара Помпили. "Информация, которую мы получили от Москвы в последние дни и часы,... "Информация, которую мы получили от Москвы в последние дни и часы,... читать дальше

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