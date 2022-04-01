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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2517 руб.
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01 апреля 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2517 руб.

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1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2517 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,1612 руб., максимальный - 13,3794 руб. Было заключено 965 сделок. Объем торгов составил 1662,12 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,2109 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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