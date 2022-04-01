01 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Март 2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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01 апреля 2022 года 09:02
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в феврале 2022 года увеличилась на 1 трлн 349,4 млрд рублей, или на 2,1%, до 66 трлн 659,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.
В январе-феврале 2022 года рост денежной массы составил... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:55
Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:46
Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.
Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:38
Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.
Байден, выступая... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:32
Президент США Джо Байден вчера заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. "Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 8,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,08 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,6 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 апреля 2022 года 08:26
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги ряда российских банков вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов.
Как говорится в пресс-релизе S&P, отозваны рейтинги Альфа-банка и его холдинговой... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:20
Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах. При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года, пишет MarketWatch. В то же время по итогам марта индексы... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:12
ЦБ в последний раз опубликовал режим торгов "Московской биржи", добавив небольшой список ПИФов - теперь это будет делать сама биржа, следует из сообщения Банка России. "Режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте "Московской биржи", - говорится в... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:07
Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением, хотя начали их на позитивной ноте. Несмотря на ослабление инфляционных опасений на фоне снижения цен на нефть, инвесторов продолжает беспокоить вероятность замедления темпов роста мировой... читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 83,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,54 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с...
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01 апреля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Предварительная оценка потребительских цен в... читать дальше
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31 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47302,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2442,801 млрд руб., или на...
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31 марта 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,6601 руб.
Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401... читать дальше
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