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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
Бизнес предлагает отказаться от маркировки напитков и продуктов питания
Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии и вовсе отказаться от этой процедуры. Среди...
 
Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки
Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. "Известия" ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве...
 
ЕБРР ожидает в этом году падение ВВП РФ на 10%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре...
 
01 апреля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Март 2022
15:30 Данные с рынка труда США Март 2022
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Март 2022
17:00 Объем расходов на строительство в США Февраль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
01 апреля 2022 года 09:02
Рост денежной массы РФ в национальном определении в феврале составил 2,1%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в феврале 2022 года увеличилась на 1 трлн 349,4 млрд рублей, или на 2,1%, до 66 трлн 659,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

В январе-феврале 2022 года рост денежной массы составил...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:55
Индекс активности в промсекторе КНР Caixin в марте снизился до 2-летнего минимума
Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:46
Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году
Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.

Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:38
Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:32
США будут направлять на рынок из резерва по 1 млн барр. нефти в сутки в течение полугода
Президент США Джо Байден вчера заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. "Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 8,01 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 8,01 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,08 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,08 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 апреля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,6 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,6 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 апреля 2022 года 08:26
S&P отозвало рейтинги ряда российских банков
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги ряда российских банков вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов.

Как говорится в пресс-релизе S&P, отозваны рейтинги Альфа-банка и его холдинговой...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:20
Американские фондовые индексы снизились на 1,5-1,6%
Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах. При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года, пишет MarketWatch. В то же время по итогам марта индексы...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:12
Режим работы "Мосбиржи" будет объявляться на официальном сайте самой биржи - ЦБ
ЦБ в последний раз опубликовал режим торгов "Московской биржи", добавив небольшой список ПИФов - теперь это будет делать сама биржа, следует из сообщения Банка России. "Режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте "Московской биржи", - говорится в...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на понижательном тренде
Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением, хотя начали их на позитивной ноте. Несмотря на ослабление инфляционных опасений на фоне снижения цен на нефть, инвесторов продолжает беспокоить вероятность замедления темпов роста мировой...    читать дальше
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01 апреля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 83,4097 руб., евро - 92,493 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 83,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с...
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01 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Предварительная оценка потребительских цен в...    читать дальше
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31 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 марта выросла на 5,45% и составила 47302,868 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47302,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2442,801 млрд руб., или на...
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31 марта 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,6601 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,6601 руб.

Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401...    читать дальше
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