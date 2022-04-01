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01 апреля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 83,4097 руб., евро - 92,493 руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 83,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,20 руб.
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