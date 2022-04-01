ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 83,4097 руб., евро - 92,493 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,20 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 83,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,54 коп.

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в феврале 2022 года увеличилась на 1 трлн 349,4 млрд рублей, или на 2,1%, до 66 трлн 659,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В январе-феврале 2022 года рост денежной массы составил... В январе-феврале 2022 года рост денежной массы составил... читать дальше

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Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and... читать дальше

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Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ. Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего... Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев. Байден, выступая... Байден, выступая... читать дальше

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Президент США Джо Байден вчера заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. "Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 8,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,08 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3,6 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги ряда российских банков вслед за введением Евросоюзом запрета на рейтинговые действия в отношении РФ и ее эмитентов. Как говорится в пресс-релизе S&P, отозваны рейтинги Альфа-банка и его холдинговой... Как говорится в пресс-релизе S&P, отозваны рейтинги Альфа-банка и его холдинговой... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах. При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года, пишет MarketWatch. В то же время по итогам марта индексы... читать дальше

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ЦБ в последний раз опубликовал режим торгов "Московской биржи", добавив небольшой список ПИФов - теперь это будет делать сама биржа, следует из сообщения Банка России. "Режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте "Московской биржи", - говорится в... читать дальше

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Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением, хотя начали их на позитивной ноте. Несмотря на ослабление инфляционных опасений на фоне снижения цен на нефть, инвесторов продолжает беспокоить вероятность замедления темпов роста мировой... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 83,4097 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 92,493 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в... Предварительная оценка потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47302,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2442,801 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,6601 руб. Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401... Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401... читать дальше

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