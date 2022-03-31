Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,4747 руб.

Минимальный курс доллара США составил 83 руб., максимальный - 84,55 руб. Было заключено 14112 сделок. Объем торгов составил 68073,97 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,2 руб. за доллар США.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4747 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47302,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2442,801 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,6601 руб. Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401... Минимальный курс евро составил 87,6875 руб., максимальный - 94,155 руб. Была заключена 5401... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2535 руб. Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,6 руб. Было заключено 16797 сделок.... Минимальный курс юаня составил 13,15 руб., максимальный - 13,6 руб. Было заключено 16797 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4747 руб. Минимальный курс доллара США составил 83 руб., максимальный - 84,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 83 руб., максимальный - 84,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на оптимизме инвесторов на фоне прогресса в переговорах России и Украины; индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов. По решению ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в четверг в режиме основных торгов впервые с февраля проходили с 9:50 до... По решению ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в четверг в режиме основных торгов впервые с февраля проходили с 9:50 до... читать дальше

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Банк России намерен в ближайшее время реализовать послабления, позволяющие до 31 декабря 2022 года включительно воздержаться от применения мер при нарушении действующих нормативов входящими в группу "Московской биржи" НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный... читать дальше

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Объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должен составить не менее 100 млн человек, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок. "Обозначу конкретные ориентиры: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно,... "Обозначу конкретные ориентиры: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно,... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам 30 дней марта составила 1504 тыс. т, что на 7,1 тыс. т меньше, чем в феврале (на 0,47%), хотя в начале месяца производство показывало рост примерно на 0,5%, следует из статистики, с которой ознакомился... читать дальше

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Российские туроператоры могут столкнуться с проблемами обеспечения финансовыми гарантиями с 1 апреля этого года из-за противоречий нормативного регулирования, сообщила "Интерфаксу" руководитель рабочей группы по вопросам страхования ответственности туроператоров Всероссийского... читать дальше

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ЦБ РФ вводит ряд мер по дополнительной поддержке банков для стимулирования кредитования, следует из сообщения регулятора. ЦБ, в частности, увеличит с 10 млн рублей до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе... ЦБ, в частности, увеличит с 10 млн рублей до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4135 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,905 руб., максимальный - 84,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,905 руб., максимальный - 84,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги российских страховых компаний "АльфаСтрахование", "Энергогарант", "Ингосстрах", "Лексгарант", "СКОР Перестрахование", "ВСК", а также "РЕСО-Гарантия" и ее кипрской неоперационной холдинговой компании... читать дальше

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Эксперимент по маркировке рыбной продукции, который планировалось начать 1 апреля 2022 года и завершить 28 февраля 2023 года, перенесен. По предварительным данным, он может начаться в марте 2023 года. "С учетом сложившейся ситуации Минпромторгом было принято решение о переносе... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов в четверг, последний день марта и первого квартала 2022 года. Трейдеры оценивают новую порцию статистических данных и следят за новостями, касающимися ситуации на Украине. Количество американцев, впервые... Количество американцев, впервые... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5159,82 (-24,75) руб./грамм; на серебро - 66,55 (-0,37) руб./грамм; на платину - 2641,46 (-18,68) руб./грамм; на палладий - 5910,43 (+71,09) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2021 г. составила 50,7 млрд руб. против чистого убытка в размере 6,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Доходы выросли на 11%, превысив 2,5 трлн руб. В том числе доходы от грузовых перевозок составили 1,65 трлн... Доходы выросли на 11%, превысив 2,5 трлн руб. В том числе доходы от грузовых перевозок составили 1,65 трлн... читать дальше

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