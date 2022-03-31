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31 марта 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,5846 руб.

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31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,5846 руб.

Минимальный курс евро составил 91,98 руб., максимальный - 93,3375 руб. Было заключено 3998 сделок. Объем торгов составил 24704,53 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,885 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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