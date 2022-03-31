Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2153 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,1 руб., максимальный - 13,5993 руб. Было заключено 1124 сделки. Объем торгов составил 1634,05 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,19 руб. за юань.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2769 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2153 руб.

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в феврале 2022 года снизилась до 6,8% с 6,9%% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Согласно пересмотренным данным, в январе 2022 года уровень безработицы составил 6,9%, а не 6,8%,... читать дальше

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К 1 марта т.г. внешний государственный долг Белоруссии составил $17,8 млрд, сократившись за январь-февраль на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%, говорится в сообщении на сайте Минфина страны. В феврале внешний долг снизился на 0,6% после сокращения на 1,6% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2769 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2153 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1 руб., максимальный - 13,5993 руб. Было заключено 1124... Минимальный курс юаня составил 13,1 руб., максимальный - 13,5993 руб. Было заключено 1124... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отзывает все рейтинги РФ и российских регионов. Рейтинги отзываются по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства. Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение... Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение... читать дальше

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Эксперты ОПЕК+ сохранили оценку роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с - до 100,9 млн б/с, а также увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на уровне 3 млн б/с, но эти прогнозы в ближайшем времени будут пересмотрены, когда прояснится далеко... читать дальше

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Количество безработных в Германии в марте уменьшилось на 18 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица сохранилась на уровне февраля - 5%. Эксперты, по данным Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа безработных на 20 тыс.... читать дальше

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Технический комитет ОПЕК+ исключил данные МЭА (Международное энергетическое агентство, IEA) из оценки добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с февраля, заменив их на данные Rystad Energy и Wood Mackenzie, следует из отчета комитета, с текстом которого ознакомился... читать дальше

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Американская ExxonMobil на треть повысила цену на газ, поставляемый с проекта "Сахалин-1" в Хабаровский край, из-за привязки его цены к стоимости нефти на рынке Японии, сообщил министр экономического развития региона Виктор Калашников. "Мы работаем по контрактам с Exxon... "Мы работаем по контрактам с Exxon... читать дальше

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Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за ситуации в Украине, сообщил телеканал NHK. Так, доработанный законопроект... Так, доработанный законопроект... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 277 случаев, что почти на 900 человек меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 3 тыс. 855 человек, от COVID-19 скончались 345 пациентов, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг превысил рубеж 2600 пунктов, обновив максимум с конца прошлой недели на фоне сохранения оптимистичного настроя инвесторов относительно прогресса в переговорах РФ-Украина; сдерживающими "быков"... читать дальше

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Счетная палата провела аудит эффективности использования компенсирующей и стимулирующей субсидий в АПК и пришла к выводу, что процесс оптимизации количества субсидий отрасли необходимо продолжить, сообщается в пресс-релизе ведомства. Аудит был проведен на примере... Аудит был проведен на примере... читать дальше

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Япония не станет выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", сказал премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте. "Наша страна владеет долей в "Сахалине-2", что способствует стабильным поставкам СПГ в долгосрочной перспективе,... "Наша страна владеет долей в "Сахалине-2", что способствует стабильным поставкам СПГ в долгосрочной перспективе,... читать дальше

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В России за пять летних месяцев 2022 года отдохнут более 31 млн человек, это на 4-10% превысит результат 2021 года, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. "Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь - это залог успешного года в туризме. В прошлом... "Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь - это залог успешного года в туризме. В прошлом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,83 пункта (2,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,86 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 22,75 пункта (2,397%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 22,75 пункта (2,397%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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"СИБУР Холдинг" планирует в 2022 году увеличить продажи полимерной продукции во Вьетнаме на 30% (50 тыс. т в 2021 году) в рамках стратегии по усилению своего присутствия на динамично развивающемся рынке Юго-Восточной Азии, пишут вьетнамские СМИ. Так, во второй половине... Так, во второй половине... читать дальше

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