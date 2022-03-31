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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1884,9 млрд руб.
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31 марта 2022 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1884,9 млрд руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1884,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 595,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.31 марта 2022 года 12:07
К 1 марта т.г. внешний государственный долг Белоруссии составил $17,8 млрд, сократившись за январь-февраль на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%, говорится в сообщении на сайте Минфина страны. В феврале внешний долг снизился на 0,6% после сокращения на 1,6% в... читать дальше
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.31 марта 2022 года 11:55
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отзывает все рейтинги РФ и российских регионов. Рейтинги отзываются по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства. Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение... читать дальше
.31 марта 2022 года 11:49
Эксперты ОПЕК+ сохранили оценку роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с - до 100,9 млн б/с, а также увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на уровне 3 млн б/с, но эти прогнозы в ближайшем времени будут пересмотрены, когда прояснится далеко... читать дальше
.31 марта 2022 года 11:41
Количество безработных в Германии в марте уменьшилось на 18 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица сохранилась на уровне февраля - 5%. Эксперты, по данным Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа безработных на 20 тыс.... читать дальше
.31 марта 2022 года 11:33
Технический комитет ОПЕК+ исключил данные МЭА (Международное энергетическое агентство, IEA) из оценки добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с февраля, заменив их на данные Rystad Energy и Wood Mackenzie, следует из отчета комитета, с текстом которого ознакомился... читать дальше
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Американская ExxonMobil на треть повысила цену на газ, поставляемый с проекта "Сахалин-1" в Хабаровский край, из-за привязки его цены к стоимости нефти на рынке Японии, сообщил министр экономического развития региона Виктор Калашников. "Мы работаем по контрактам с Exxon... читать дальше
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Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за ситуации в Украине, сообщил телеканал NHK. Так, доработанный законопроект... читать дальше
.31 марта 2022 года 11:12
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 277 случаев, что почти на 900 человек меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 3 тыс. 855 человек, от COVID-19 скончались 345 пациентов, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
.31 марта 2022 года 11:06
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг превысил рубеж 2600 пунктов, обновив максимум с конца прошлой недели на фоне сохранения оптимистичного настроя инвесторов относительно прогресса в переговорах РФ-Украина; сдерживающими "быков"... читать дальше
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Счетная палата провела аудит эффективности использования компенсирующей и стимулирующей субсидий в АПК и пришла к выводу, что процесс оптимизации количества субсидий отрасли необходимо продолжить, сообщается в пресс-релизе ведомства. Аудит был проведен на примере... читать дальше
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.31 марта 2022 года 10:32
В России за пять летних месяцев 2022 года отдохнут более 31 млн человек, это на 4-10% превысит результат 2021 года, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. "Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь - это залог успешного года в туризме. В прошлом... читать дальше
.31 марта 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,83 пункта (2,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2572,86 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 22,75 пункта (2,397%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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