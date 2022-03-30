Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,2376 руб.

Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 95 руб. Было заключено 7666 сделок. Объем торгов составил 45166,83 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 94,15 руб. за евро.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2376 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44860,096 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,866 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2376 руб. Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 95 руб. Было заключено 7666 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 95 руб. Было заключено 7666 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1034 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,5475 руб., максимальный - 86,6 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,5475 руб., максимальный - 86,6 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3964 руб. Минимальный курс юаня составил 13,221 руб., максимальный - 14,17 руб. Было заключено 18382... Минимальный курс юаня составил 13,221 руб., максимальный - 14,17 руб. Было заключено 18382... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в РФ в феврале 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с показателем за февраль 2021 года, до 153,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с январем оборот ресторанного рынка снизился на... По сравнению с январем оборот ресторанного рынка снизился на... читать дальше

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ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2022 года составил 1,9% в годовом выражении после повышения на 3,6% в декабре, на 3,4% в ноябре, 0,6% в октябре, на 2,0% в сентябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как... Как... читать дальше

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Безработица в России в феврале понизилась до 4,1% после 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре-декабре показатель равнялся 4,3%. Безработица в феврале понизилась до минимального значения за период наблюдений показателя с 1991... читать дальше

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В феврале 2022 года оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за февраль 2021 года на 5,9% - до 3 трлн 245,4 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя ускорился после повышения на 3,6% в январе. В... В... читать дальше

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Инфляция с 19 по 25 марта 2022 года составила 1,16% (неделей ранее - 1,93%). Как указывается в комментарии Росстата, одной из причин снижения инфляции на прошедшей неделе стало замедление темпов удорожания плодоовощной продукции с 3,83% за неделю с 12 по 18 марта до 2,7% за... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 19 по 25 марта не изменились после снижения на 0,1% в течение трех недель подряд, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2022 года вырос на 5,7% в годовом выражении после роста на 8,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-феврале показатель увеличился на... В январе-феврале показатель увеличился на... читать дальше

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В январе 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 3 трлн 002,3... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2022 года в добывающих производствах снизился до 1,3% с 2,7%, в обрабатывающих производствах упал до минус 2,0% с плюс 2,3% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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За период с 19 по 25 марта 2022 года потребительские цены повысились на 1,16%, с начала марта - на 6,6%, с начала года - на 8,91%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 18 марта) инфляция составляла 1,93%. В марте 2021 года... В марте 2021 года... читать дальше

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Российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино, необходимо проработать меры поддержки, заявил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. "Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан,... "Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан,... читать дальше

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Индустрия путешествий готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия коронавируса пошла на спад, однако из-за конфликта на Украине восстановление туризма в Европе замедлится, следует из доклада Euromonitor International. "После 24 февраля европейские страны... "После 24 февраля европейские страны... читать дальше

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