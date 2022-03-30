Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,1034 руб.

Минимальный курс доллара США составил 82,5475 руб., максимальный - 86,6 руб. Было заключено 23273 сделки. Объем торгов составил 110093,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,6025 руб. за доллар США.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1034 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44860,096 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,866 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2376 руб. Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 95 руб. Было заключено 7666 сделок.... Минимальный курс евро составил 90,73 руб., максимальный - 95 руб. Было заключено 7666 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1034 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,5475 руб., максимальный - 86,6 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,5475 руб., максимальный - 86,6 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3964 руб. Минимальный курс юаня составил 13,221 руб., максимальный - 14,17 руб. Было заключено 18382... Минимальный курс юаня составил 13,221 руб., максимальный - 14,17 руб. Было заключено 18382... читать дальше

.

Оборот ресторанов, кафе и баров в РФ в феврале 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с показателем за февраль 2021 года, до 153,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с январем оборот ресторанного рынка снизился на... По сравнению с январем оборот ресторанного рынка снизился на... читать дальше

.

ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2022 года составил 1,9% в годовом выражении после повышения на 3,6% в декабре, на 3,4% в ноябре, 0,6% в октябре, на 2,0% в сентябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как... Как... читать дальше

.

Безработица в России в феврале понизилась до 4,1% после 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре-декабре показатель равнялся 4,3%. Безработица в феврале понизилась до минимального значения за период наблюдений показателя с 1991... читать дальше

.

В феврале 2022 года оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за февраль 2021 года на 5,9% - до 3 трлн 245,4 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя ускорился после повышения на 3,6% в январе. В... В... читать дальше

.

Инфляция с 19 по 25 марта 2022 года составила 1,16% (неделей ранее - 1,93%). Как указывается в комментарии Росстата, одной из причин снижения инфляции на прошедшей неделе стало замедление темпов удорожания плодоовощной продукции с 3,83% за неделю с 12 по 18 марта до 2,7% за... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 19 по 25 марта не изменились после снижения на 0,1% в течение трех недель подряд, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2022 года вырос на 5,7% в годовом выражении после роста на 8,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-феврале показатель увеличился на... В январе-феврале показатель увеличился на... читать дальше

.

В январе 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 3 трлн 002,3... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2022 года в добывающих производствах снизился до 1,3% с 2,7%, в обрабатывающих производствах упал до минус 2,0% с плюс 2,3% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

.

За период с 19 по 25 марта 2022 года потребительские цены повысились на 1,16%, с начала марта - на 6,6%, с начала года - на 8,91%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 18 марта) инфляция составляла 1,93%. В марте 2021 года... В марте 2021 года... читать дальше

.

Российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино, необходимо проработать меры поддержки, заявил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. "Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан,... "Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан,... читать дальше

.

Индустрия путешествий готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия коронавируса пошла на спад, однако из-за конфликта на Украине восстановление туризма в Европе замедлится, следует из доклада Euromonitor International. "После 24 февраля европейские страны... "После 24 февраля европейские страны... читать дальше

.