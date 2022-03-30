Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1759,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3142,6 млрд руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 1759,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1667,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1656,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 марта составили 3142,6 млрд руб. против 3184,94484 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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