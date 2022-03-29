Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 марта

29 марта. FINMARKET.RU -РФ с 30 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5301,45 (-504,46) руб./грамм; на серебро - 68,35 (-6,69) руб./грамм; на платину - 2729,72 (-256,09) руб./грамм; на палладий - 6216,76 (-583,41) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44221,230 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 853,798 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,7903 руб. Минимальный курс юаня составил 13,05 руб., максимальный - 15,0696 руб. Было заключено 32880... Минимальный курс юаня составил 13,05 руб., максимальный - 15,0696 руб. Было заключено 32880... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 95,0624 руб. Минимальный курс евро составил 92,1 руб., максимальный - 101 руб. Было заключено 8555 сделок.... Минимальный курс евро составил 92,1 руб., максимальный - 101 руб. Было заключено 8555 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 67726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2146 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,9525 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,9525 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено... читать дальше

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Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим законопроектом, который подготовило... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению вечером во вторник, инвесторы оценивают итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для... Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для... читать дальше

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В Баренцевом море завершается мойвенная путина, которая началась в феврале текущего года после трехлетнего моратория на вылов. Как сообщили "Интерфаксу" в Союзе рыбопромышленников Севера, в настоящий момент суммарный вылов составил 21,6 тыс. тонн. Российская квота на... Российская квота на... читать дальше

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Минцифры РФ не видит необходимости ограничивать провайдерами безлимитных тарифов домашнего интернета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Для провайдеров домашнего интернета не видим необходимости в ограничении безлимитных тарифов", - говорится в ответе на запрос... читать дальше

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"Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" на ночь со вторника на среду, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform. C 21:00 мск до утра заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час, что составляет около 9% пропускной... читать дальше

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Некоторые банки продолжают взимать повышенные комиссии при проведении ряда экономически обоснованных операций, несмотря на рекомендации Банка России воздержаться от этой практики, следует из сообщения ЦБ. "Результаты надзорной деятельности и обращения клиентов кредитных... "Результаты надзорной деятельности и обращения клиентов кредитных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1903 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,62 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,62 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель продемонстрировал положительную динамику... читать дальше

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Уолл-стрит активно демонстрирует значительный подъем сегодня благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил... Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5301,45 (-504,46) руб./грамм; на серебро - 68,35 (-6,69) руб./грамм; на платину - 2729,72 (-256,09) руб./грамм; на палладий - 6216,76 (-583,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 96,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 666,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 86,2843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 742,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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